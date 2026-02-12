Handläggare/ Jurist - arbeta med folkhälsofrågor på Socialdepartementet
2026-02-12
Enheten för hälsa och civilsamhälle, Socialdepartementet
Är du samhällsintresserad och vill arbeta med intressanta och varierande arbetsuppgifter i händelsernas centrum? Då kan vi ha rollen för dig! I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för hälsa och civilsamhälle på Socialdepartementet omfattar cirka 30 medarbetare och arbetar med politikområden som främjar goda livsvillkor i Sverige. Enheten ansvarar för frågor som rör folkhälsa, psykisk hälsa och psykiatri, tandvård, alkohol, narkotika, tobak, dopning, hälsoskydd och smittskydd, civilsamhälle, idrott, trossamfund och ungdomsfrågor. Enheten ansvarar också för myndighetsstyrningen av Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Enheten präglas av laganda och ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att göra människor liv lite bättre varje dag.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär att driva och utveckla frågor inom folkhälsoområdet, vilket inkluderar regeringsuppdrag, medverka i lagstiftningsarbete, såsom att vara sakkunnig i utredningar, bereda betänkanden och andra underlag samt propositions- och förordningsarbete. Du kommer även att ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som rör folkhälsa och vara delaktig i EU-samarbete och internationellt samarbete i folkhälsofrågor. Därtill kommer du att få delta i och initiera enhets- och departementsövergripande samarbete liksom samverkan och kontakter med externa aktörer inom området folkhälsa och psykisk hälsa. I rollen bidrar du även i budgetrelaterat arbete och i arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Du har en avslutad juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom Regeringskansliet, domstol eller annan statlig myndighet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift. Det är meriterande om du har arbetat med lagstiftningsfrågor, tagit fram föreskrifter eller haft liknande uppgifter inom statlig verksamhet, liksom om du har erfarenhet från utredningsväsendet. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och en god förståelse för Regeringskansliets roll och funktion är också meriterande. Vidare är kunskap om svensk folkhälsopolitik samt hälso- och sjukvårdens organisation, funktions- och arbetssätt meriterande. Kunskap om EU:s och andra internationella organisationers uppdrag och Sveriges samverkan med dessa inom folkhälsoområdet är likaså en meriterande fördel.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som jurist inom folkhälsofrågor hos oss förväntas du ta egna initiativ och självständigt driva frågor i nära samarbete med andra delar av Regeringskansliet. Du har en mycket god samarbetsförmåga och bidrar aktivt med kunskap och lösningar, både i processer som du själv ansvarar för och i ärenden som leds av andra. Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten, noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Vidare har du en väl utvecklad analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar, göra välgrundade bedömningar och fatta beslut med hög kvalitet.
Rollen ställer krav på att du trivs i en dynamisk miljö där långsiktigt och strategiskt arbete kombineras med snabba beställningar och korta leveranstider.Övrig information
En eller flera tidsbegränsade anställningar i ca 1 år.
Stationeringsort Stockholm.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Laura Brandell Tham på 08-405 95 25. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström på 08-405 97 58. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
