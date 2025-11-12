Handläggare inriktning internationell forskning och utveckling
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill använda din bakgrund som forskare och hos oss arbeta med att öka tillämpningen av forskning och utveckling inom materielanskaffningen. Här får du möjlighet att använda och utveckla din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med frågor som bidrar till att stärka Sveriges och Försvarsmaktens framtida förmåga.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som handläggare inom internationell forskning och utveckling vid FMV blir du en del av enheten forskning och utveckling på Lednings- och ekonomistaben. Enheten ansvarar för FMV:s arbete med objektsoberoende forskning och utveckling, stöd till Försvarsmaktens förmågeutveckling samt utveckling av myndighetens innovationsförmåga.
I rollen som handläggare kommer du att driva analyser och utredningar liksom arbeta med att öka nyttiggörandet av forskning och utveckling inom materielförsörjningen. Du kommer handlägga forsknings- och utvecklingsärenden kopplade till FMV:s verksamhet med svenska och internationella aktörer, delta i metodutveckling inom forskning, teknikutveckling och försvarsinnovation. I rollen kommer du även bistå huvudsamordnaren för forskning och teknikutveckling i driften av frågor kopplat till detta på myndigheten.
Tjänsten innebär även att stödja andra avdelningar med forskningsrelaterade frågor och vara kontaktperson i FMV:s samarbeten med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till civilingenjör eller motsvarande och du har även forskarerfarenhet. Du har flera års erfarenhet av att ha samordnat forskningsprojekt. Vi ser även att du har flerårig erfarenhet från forskningssamarbeten med internationella organisationer eller internationellt tekniskt utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har relevant erfarenhet från arbete på myndighet. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet från arbete inom försvarsindustri- eller myndighet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god problemlösande analysförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Vi ser även att du har förmåga att ha en helhetssyn i ditt arbete och att du är relationsskapande.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-12-03.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Johan Gullman Strand eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9602081