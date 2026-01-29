Handläggare inom verksamhets- och ekonomiuppföljning till Försvarsstaben
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Försvarsstaben söker handläggare med inriktning verksamhets- och ekonomiuppföljning till Stödenheten
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga, och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum? Är du intresserad av handläggning på strategisk nivå? Försvarsstabens Stödenhet vid Högkvarteret söker en handläggare. Välkommen med din ansökan!
Om Försvarsstabens Stödenhet
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstabens Stödenhet har ett övergripande ansvar för att inrikta och följa upp Försvarsmaktens samlade logistik- och materielförsörjning, utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av infrastruktur samt Försvarsmaktens försörjningsflöden och planering av värdlandsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en handläggare med placering vid Stabsavdelningen som kommer att ha ett huvudsakligt fokus på att sammanhålla uppföljningen av enhetens verksamhet och ekonomi. I arbetet ingår även att stödja i andra uppgifter, t.ex. att samordna enhetens informationssäkerhetsarbete i rollen som säkerhetsombud. Ditt arbete kommer till stor del att genomföras självständigt med hög grad av samordnande arbete med berörda avdelningar inom enheten. Du kommer också ha mycket kontakt med andra delar av Högkvarteret och Försvarsmakten.
Tjänsten innebär bland annat att:
• Följa upp verksamhets- och genomförandeplaner (kvartals-, månads- och årsredovisning)
• Samordna, planera, analysera och följa upp enhetens interna ekonomi
• Stödja enhetens avdelningar med hantering av internekonomi
• Förebyggande, strategiskt och operativt arbete med enhetens informationssäkerhet och säkerhetsskydd (t.ex. skrivande av säkerhetsskyddsanalys, inventering av signalskyddsmateriel och rapportering av skyddsvärd verksamhet)
• Samordning av enhetens signalskydd och signalskyddsanvändare
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning, företrädesvis med ekonomisk inriktning alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
• Några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom större organisation
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God vana i Office-paketet, framförallt Excel Publiceringsdatum2026-01-29Dina personliga egenskaper
För att både trivas och passa i rollen ser vi att du är positiv, strukturerad och med en välutvecklad förmåga att ta ansvar och initiativ. Vi söker dig som har sinne för detaljer och som är noggrann och analytisk. Du har förmåga att ur stora mängder data förmedla relevant information på ett begripligt sätt. Du trivs med att arbeta i en miljö som präglas av både högt tempo och komplexa ärenden. Du har god förmåga att samverka med andra, bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer samt bidra till ett gott samarbete. Du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete med verksamhetssäkerhet
• Erfarenhet av budget- och prognosarbete
• Erfarenhet av planerings-, genomförande- och uppföljningsprocesser
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningsstödssystem (Prio, Vidar, SWECCIS, ISUS, Sharepoint)
• Erfarenhet av Försvarsmaktens affärssystem, företrädesvis PRIO/SAP
• Erfarenhet av tidigare eller nuvarande anställning inom Försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen:
Kontakta rekryterande chef Tilde Eriksson, nås på 08-788 75 00.
Information om rekryteringsprocessen:
Kontakta HR-specialist Paulina Unger, nås på 08-788 75 00.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-02-18. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9712590