Handläggare inom VA-området till Stockholm!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Solna
2026-02-17


Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du gör konkret skillnad varje dag? Nu söker vi en självständig och strukturerad konsult som kan stärka upp inom VA-verksamhet och säkerställa framdrift i både projekt och löpande ärenden.
Detta är ett operativt och administrativt uppdrag med fokus på digitala vattenmätare, ärendehantering och myndighetsflöden.
Om uppdraget
Du kliver in i ett pågående arbete där kontinuitet är avgörande. Rollen innebär att självständigt ta över arbetsuppgifter, driva ärenden framåt och koordinera mellan interna och externa aktörer.
Tyngdpunkten ligger på:

Säkerställa framdrift i projektet för digitala vattenmätare

Hantera och besvara ärenden i Ledningskollen

Utföra löpande rapportering enligt interna och externa krav

Handlägga ärenden och tillsyn kopplat till fettavskiljare

Samordna frågor kopplade till kundcenter

Administrera och handlägga ansökningar kring byggvatten

Bereda och besvara remisser inom VA-området

Säkerställa tydlig dokumentation och strukturerad överlämning

Vi söker dig som har:
Minst 2-3 års erfarenhet från kommunal VA-verksamhet eller liknande teknisk/administrativ miljö

Tidigare erfarenhet av ärendehantering och rapportering inom offentlig sektor

Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av projekt kring digitala vattenmätare

Kännedom om tillsynsprocesser kopplat till fettavskiljare

Erfarenhet av kundcenter- eller samordningsarbete

Erfarenhet av handläggning av byggvatten

Erfarenhet av myndighetsremisser

För att lyckas behöver du:
Vara självständig och prioritera flera uppgifter parallellt

Vara strukturerad och har stark administrativ förmåga

Vara samarbetsinriktad och lösningsorienterad

Trivas med att ta ansvar och skapa framdrift

Praktisk information
Plats: Solna

Arbetsform: Hybrid

Omfattning: 100 % heltid

Uppdragsperiod: 25 februari - 31 maj 2026

Option på förlängning till 31 maj 2027

Ansök senast: 19 februari 2026

Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta i en tekniskt komplex och samhällsbärande miljö där struktur, samordning och ansvar gör verklig skillnad.
Låter det som rätt nästa steg? Välkommen med din ansökan
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242399-1846333".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9747584

