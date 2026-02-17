Handläggare inom VA-området till Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-02-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du gör konkret skillnad varje dag? Nu söker vi en självständig och strukturerad konsult som kan stärka upp inom VA-verksamhet och säkerställa framdrift i både projekt och löpande ärenden.
Detta är ett operativt och administrativt uppdrag med fokus på digitala vattenmätare, ärendehantering och myndighetsflöden.
Om uppdraget
Du kliver in i ett pågående arbete där kontinuitet är avgörande. Rollen innebär att självständigt ta över arbetsuppgifter, driva ärenden framåt och koordinera mellan interna och externa aktörer.
Tyngdpunkten ligger på:
Säkerställa framdrift i projektet för digitala vattenmätare
Hantera och besvara ärenden i Ledningskollen
Utföra löpande rapportering enligt interna och externa krav
Handlägga ärenden och tillsyn kopplat till fettavskiljare
Samordna frågor kopplade till kundcenter
Administrera och handlägga ansökningar kring byggvatten
Bereda och besvara remisser inom VA-området
Säkerställa tydlig dokumentation och strukturerad överlämning
Vi söker dig som har:
Minst 2-3 års erfarenhet från kommunal VA-verksamhet eller liknande teknisk/administrativ miljö
Tidigare erfarenhet av ärendehantering och rapportering inom offentlig sektor
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av projekt kring digitala vattenmätare
Kännedom om tillsynsprocesser kopplat till fettavskiljare
Erfarenhet av kundcenter- eller samordningsarbete
Erfarenhet av handläggning av byggvatten
Erfarenhet av myndighetsremisser
För att lyckas behöver du:
Vara självständig och prioritera flera uppgifter parallellt
Vara strukturerad och har stark administrativ förmåga
Vara samarbetsinriktad och lösningsorienterad
Trivas med att ta ansvar och skapa framdrift
Praktisk information
Plats: Solna
Arbetsform: Hybrid
Omfattning: 100 % heltid
Uppdragsperiod: 25 februari - 31 maj 2026
Option på förlängning till 31 maj 2027
Ansök senast: 19 februari 2026
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta i en tekniskt komplex och samhällsbärande miljö där struktur, samordning och ansvar gör verklig skillnad.
Låter det som rätt nästa steg? Välkommen med din ansökan
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242399-1846333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9747584