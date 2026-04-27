Handläggare inom VA-juridik och taxa/Abonnentingenjör
2026-04-27
Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag som har till uppgift att förse kommuninvånarna med dricksvatten av hög kvalitet och rena avloppsvattnet innan det når Kalmarsund. I Kalmar kommun har vi cirka 60 000 personer anslutna samt ett stort antal företag och andra samhällsinstitutioner.
Vi är 130 medarbetare som arbetar med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service. Vi står inför en utmanande och dynamisk framtid vad gäller krav på dricksvattenproduktion och avloppsrening, förnyelse av VA-ledningar och utbyggnad av befintligt ledningsnät. Tillsammans möjliggör vi framtidens Kalmar.
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom VA?
Nu söker vi en handläggare inom VA-juridik och taxa/abonnentingenjör som blir en viktig länk mellan Kalmar Vatten och våra kunder. Tjänsten är placerad inom gruppen Kundavtal och VA-juridik som hör till avdelning Stab. Arbetsgruppen Kundavtal och VA-juridik bemannas idag av två medarbetare och en gruppchef.
I rollen som handläggare/abonnentingenjör på Kalmar Vatten utgör du ett centralt stöd till kunder och verksamhet i frågor som rör allmänna vattentjänster, VA- taxan och andra bestämmelser inom VA. Du administrerar, förvaltar och handlägger verksamhetens kundärenden, kundavtal samt hanterar bygglovsärenden kopplat till kundavgifter.
Att omvärldsbevaka kring vad som är på gång inom VA-branschen gällande VA-juridik samt att kontinuerligt bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt ingår som en del i rollen.
Du driver egna projekt utifrån behov och är även delaktig i bolagets förnyelse-, utbyggnads-, och exploateringsprojekt utifrån ett VA-juridiskt kundperspektiv. Det ingår även i rollen att vara ett stöd i juridiska VA-frågor till andra avdelningar.
Vi är ett bolag som värnar om vår personal och arbetar mycket med personalvårdande aktiviteter, friskvård, delaktighet och ständiga förbättringar. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv!Kvalifikationer
Vi söker dig som har administrativ eftergymnasial utbildning, gärna som abonnentingenjör eller annan VA-relaterad utbildning. Du kan även ha yrkeserfarenhet inom juridik, ekonomi eller fastighet. Du har erfarenhet av avtalshantering, ärendehandläggning och är van vid kundrelationer. Du har dokumenterad erfarenhet av samhällsviktig verksamhet inom offentlig sektor, har du dessutom erfarenhet inom VA-branschen är det meriterande. Om du har arbetat med avtalsskrivning gällande kundavtal, är insatt i taxa och avgiftsuttag samt om du jobbat i systemen EDP och VA-banken eller motsvarande är det meriterande.
Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete där du tar stort ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Du är van att växla mellan att arbeta självständigt och samarbeta i grupp. Vidare är du prestigelös, trygg och stabil i din yrkesroll. Då rollen innebär många kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du har en god kommunikation där du är lyhörd och du hanterar olika kundsituationer på ett professionellt sätt. Du har ett konsultativt arbetssätt och samarbetar nära verksamheten, kollegor och externa aktörer inom VA-branschen.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara en driven och lösningsorienterad person med hög servicekänsla samt duktig på att skapa goda relationer.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Då Kalmar Vatten är en samhällsviktig verksamhet kan anställningen vara aktuell för krigsplacering samt säkerhetsprövning där bakgrundskontroll ingår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Vatten AB
KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Vatten AB, Avdelning Stab Kontakt
Gruppchef Kundavtal & VA-juridik
Sofia Engdahl sofia.engdahl@kalmarvatten.se
