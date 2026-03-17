Handläggare inom statsbidrag till Kammarkollegiet
2026-03-17
Vill du bli en viktig del av statsförvaltningen? Har du tidigare erfarenhet av statsbidragshantering vill arbeta tillsammans med duktiga kollegor? Då har vi en tjänst för dig!
Ekonomi- och förvaltningsavdelningen arbetar med redovisning och ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar även för statsbidragsprocessen, Kammarkollegiets IT-verksamhet och upphandlingar samt intern kontorsservice.
Arbetsbeskrivning
Uppgiften är en del av regeringens process för statsbidrag och omfattar administrativ kontroll av utbetalningar och återrapporteringar. I detta ingår kontroll av bidragsansökningar och bidragsmottagarnas återrapporteringar, registrering av ärendena i ärendehanteringssystemet Platina. I rollen ingår även att bokföra och registrera rekvisitioner för utbetalning via ekonomisystemet UNIT4 ERP. Arbetet innebär frekventa kontakter med departementstjänstemän och bidragsmottagande organisationer.
Arbetsuppgifterna utförs med stöd av välutvecklade rutiner och tillsammans med erfarna kollegor. Du ingår i en grupp bestående av tre personer med en processansvarig och två handläggare, men kommer också arbeta med handläggare på Regeringskansliet och ha mycket kontakt med bidragsmottagare som är kommuner och regioner samt andra myndigheter och internationella organisationer.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• Treårigt gymnasium
• Mycket goda kunskaper i svenska avseende tal och skrift
• Erfarenhet av hantering av statsbidrag
• Grundläggande kunskaper om betalningar i staten
• Goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med leverantörskontra
• Erfarenhet av ekonomisystemet UNIT4 ERP (fd. Agresso)
• Erfarenhet av ärendehanteringssystemet i Platina
• Kunskaper i Adobe
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil även i perioder med högt tempo och som håller fokus på rätt saker. Du arbetar strukturerat och uthålligt, och driver arbetet i mål. Som person behöver du ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, samtidigt som du är självgående när situationen kräver det. Du har ett lösningsorienterat och servicepräglat förhållningssätt i dina kontakter både internt och externt.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan.
Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
Ansökan
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev. För att göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 6 april 2026
Kontaktpersoner
Martin Sundelius, Ekonomichef och stf. generaldirektör, martin.sundelius@kammarkollegiet.se
Marlin Basa, processledare statsbidrag, marlin.basa@kammarkollegiet.se
För frågor om rekryteringsprocessen:
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mia.andric.rysen@kammarkollegiet.se
Fackliga representanter:
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.se
Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 370 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
