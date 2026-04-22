Handläggare inom skötsel av skyddad natur
2026-04-22
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vill du vara med och stärka och utveckla Naturvårdsverkets arbete med skötsel av värdefull natur? Skötselenheten söker en driven medarbetare med god kunskap om naturvårdande skötsel. Du kommer få möjlighet att tillsammans med övriga kollegor på Naturvårdsverket utveckla arbetet med skötseln av de skyddade områdena och bidra till uppfyllandet av målen i naturrestaureringsförordningen.
Vi är inne i en spännande omställningsperiod där det gäller att skapa förutsättningar för en adaptiv förvaltning av den skyddade naturen som stämmer överens med de nya krav som finns på oss. Vi behöver att du, precis som vi, ser möjligheterna i denna omställning.
Skötselenheten på avdelningen för natur och vilt består av 14 medarbetare som jobbar med frågor kopplade till skötsel av skyddad natur och restaurering. Det innefattar bidragsfördelning, vägledning, uppföljning och utveckling inom områdena friluftsliv, naturskötsel och våtmarker.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara frågor kopplade till naturvårdande skötsel inom den skyddade naturen och genomförandet av EU:s art- och habitatdirektiv samt restaureringsförordningen. En viktig del av arbetet är att skapa goda förutsättningar för förvaltare av skyddad natur att jobba adaptivt och målinriktat. Det kan handla om olika former av vägledning, kunskapsinhämtning, bidragsfördelning eller beställning och utveckling av IT-stöd. För att lyckas i arbetet ingår samverkan med andra enheter och avdelningar inom Naturvårdsverket men även andra myndigheter och sektorer.
Kvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning inom naturvård eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med förvaltning av skyddad natur och naturvårdande skötsel.
Meriterande
Arbete på Länsstyrelse eller annan myndighet.
God kunskap om odlingslandskapets biologiska värden.
God kunskap om EU:s naturvårdsdirektiv och andra relevanta förordningar.
Kunskap om IT-lösningar för skötsel och livsmiljötyper.
Samverkan i komplexa sakfrågor med flera inblandade aktörer.Dina personliga egenskaper
Du har en god förmåga att planera för att nå önskat resultat och arbetar fokuserat och uthålligt. Du kommunicerar tydligt och engagerat, är mottaglig för motparten och anpassar dig till olika situationer och olika målgrupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt och delar med dig av dina kunskaper. Du har en strategisk förmåga, ett helhetstänk, kan förhålla dig objektiv och har förståelse för att vad det innebär att representera myndigheten.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. För den här tjänsten kan det finnas goda möjligheter till distansarbete.Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten kan innebära resor, både inrikes och utrikes. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 maj.
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Ulrica Swärd, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
