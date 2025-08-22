Handläggare inom säkerhetsskydd till enheten för säkerhetssamordning
Handläggare inom säkerhetsskydd till enheten för säkerhetssamordning
Förvaltningsavdelningen, Säkerhetsavdelningen, RK Säkerhetssamordning
Enheten för säkerhetssamordning är en del av Regeringskansliets säkerhetsavdelning. Enheten ansvarar bl.a. för styrning, stöd och samordning i frågor som rör säkerhetsarbetet i Regeringskansliet samt att biträda Regeringskansliets säkerhetsskyddschef i det övergripande säkerhetsskyddsarbetet. Vid enheten finns säkerhetsavdelningens ledningsstöd (staben), en operativ resurs och säkerhetssamordnare som ger stöd i säkerhetsfrågor till departementen, Statsrådsberedningen och Förvaltningsavdelningen.
Som handläggare i staben kommer du arbeta med att stödja Regeringskansliets säkerhetsdirektör, som även är myndighetens säkerhetsskyddschef, i arbetet med att leda och samordna samt kontrollera säkerhetsskyddsarbetet i Regeringskansliet.
Arbetsuppgifter som handläggare inom säkerhetsskydd innebär:
• Samordning, uppföljning och utveckling av det systematiska säkerhetsskyddsarbetet.
• Genomförande av säkerhetsskyddsanalys och framtagande av säkerhetsskyddsplan.
• Arbeta med metodutveckling t.ex. avseende incidenter och analys.
• Genomföra uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddet.
• Framtagande av styr- och stöddokument.
• Stöd i arbetet med enhetens övriga uppgifter och kompetensområden.
• Delta aktivt i arbetet för att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inom Regeringskansliet.
Din bakgrund.
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och utbildning i säkerhetsskydd, med fördel har du en juristexamen. Du har flerårig erfarenhet av säkerhetsarbete vid myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant och att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information. Vidare har du flerårig erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddslagstiftningen och systematiskt säkerhetsskyddsarbete inom säkerhetskänslig verksamhet. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med tillsyn, kontroll, uppföljning och riskanalys samt arbete med samverkan och dialog i en större organisation. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och kännedom om Regeringskansliets arbetsformer och processer.
Dina egenskaper.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För denna roll behöver du vara en problemlösare med en analytisk förmåga att tolka, utvärdera och hantera en större mängd komplex information och göra urval och prioriteringar. Vidare behöver du kunna föredra komplexa frågor på ett överskådligt sätt och vara flexibel för att kunna anpassa dig till läge och aktuella omständigheter. Du har hög integritet och förmåga att på ett betryggande sätt hantera en större mängd skyddsvärd information.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Övrig information
Tjänsten avser en eller flera tillsvidareanställningar på heltid som påbörjas med 6 månader provanställning, med tillträde enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Emma Degerfeldt eller rekryteringsspecialist Isabel Åkermark. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera ditt CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 september, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
