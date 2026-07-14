Handläggare inom säkerhet och teletekniska system till Team TSP
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Har du erfarenhet av att arbeta med telesystem eller fysisk säkerhet? Trivs du i en roll som innebär nära kundrelationer, stor egen frihet och möjligheten att styra egna projekt? TEAM TSP växer och söker nu handläggare som vill ta nästa steg i karriären och bli en nyckelspelare i ett familjärt bolag i Stockholm!Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
I tjänsten som handläggare hos TEAM TSP arbetar du med en stor bredd av uppdrag, allt från högskolor, laboratorium, myndigheter, rättsvårdande myndigheter och museum. TEAM TSP söker nu två handläggare till avdelningarna Tele och säkerhet samt Fysisk säkerhet. Inom Tele och säkerhet arbetar de med projektering och rådgivning inom exempelvis inbrottslarm och passerkontrollsystem, kameraövervakningssystem, brand och utrymningslarmsystem, fastighetsnät och AV system. Inom Fysisk säkerhet arbetar de med säkerhetsanalys och riskanalys, projektering, projektledning, besiktning, säkerhetssyn och dörrprojektering.
Handläggaren arbetar tillsammans med deras uppdragsansvariga under hela projektet och deltar i olika konsult och projekteringsmöten. Din uppgift är att ansvara för och utforma tekniska lösningar, ritningsunderlag och handlingar för kravställning till övriga konsultkategorier, samt för upphandling av entreprenader och tekniska lösningar. Då tjänsten är väldigt bred finns även möjlighet att specialanpassa rollen efter dina förutsättningar.
Vi ser även att du arbetar bra i grupp då arbetet till viss del utförs i team där ni stöttar varandra. I denna process kommer det att vara en bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning då företaget arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Du erbjudsEn viktig roll med specialiserade och utmanande uppdrag i ett stabilt företag med låg personalomsättning. Detta är initialt ett konsultuppdrag via oss på Academic Work med målet om att bli anställd direkt hos TEAM TSP därefter.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för att ta fram kompletta tekniska handlingar och kravställningar inom tele- och säkerhetssystem samt fysisk säkerhet, i nära samarbete med kollegor och kunder. Som handläggare har du en ledande roll där du sätter ramarna för projekten och även vägleder samt sysselsätter projektörer i det dagliga arbetet.
Ansvara för och utforma tekniska lösningar och ritningsunderlag utifrån avdelningens projekt.
Upprätta kompletta tekniska handlingar för kravställning samt för upphandling av entreprenader.
Delta aktivt i konsult- och projekteringsmöten tillsammans med uppdragsansvariga.
Styra, fördela uppgifter och sysselsätta juniora projektörer inom projektgruppen
Vi söker dig som
Har minst 3 års branscherfarenhet inom el, telesystem eller fysisk säkerhet, antingen med projektering eller från installationssidan.
Teknisk erfarenhet med förmågan att självständigt driva projekt och ta fram kompletta handläggningar och underlag från grunden.
Utbildning som elingenjör, BIM projektör eller annan relevant YH utbildning inom el och telesystem.
Flytande svenska i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap då vår kund arbetar med säkerhetsklassade projekt vilket kräver en godkänd säkerhetskontroll
Det är meriterande om du har
Kunskap inom entreprenadjuridik, lagar och förordningar som berör områdenna.
Kunskaper inom AutoCAD, Revit, MagiCAD eller andra ritverktyg.
Goda kunskaper i engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tekniskt erfaren
Projektdriven
Samarbetsvillig
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QUFPGR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10002756