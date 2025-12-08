Handläggare inom producentansvar - bidra till ett hållbart samhälle
2025-12-08
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle? Producentansvar är ett område som växer snabbt och spelar en viktig roll för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Nu förstärker vi inom området och söker flera handläggare som vill vara med och utveckla och genomföra regler som gör skillnad - både i Sverige och i EU.
Producentansvar är ett område i stark förändring. EU har nyligen beslutat om två nya producentansvar: ett för textil och skor och ett för läkemedel och kosmetika. Ny producentansvarslagstiftning förhandlas för uttjänta bilar och väntas nästa år föreslås för elektronik. Vi är mitt i implementeringen av nya regler kopplat till batterier och förpackningar. Naturvårdsverket har för närvarande fem regeringsuppdrag som direkt kopplar till olika producentansvar.
Regeringen har aviserat ökade anslag inom området, vilket ger oss möjlighet att investera för framtiden. Vi förstärker därför teamet på Producentansvarsenheten och söker handläggare med olika erfarenhetsnivåer: dels erfarna handläggare med bredare erfarenhet och djupare kunskap inom området (denna annons), dels handläggare som är i början av karriären och vill växa in i rollen som handläggare (separat annons).
Som handläggare hos oss blir du en del av ett team som arbetar vägledning, ärendehandläggning, utveckling och implementering av lagstiftning kopplat till nio producentansvar och också administrerar systemet med nedskräpningsavgifter. Ansvaret för tillsyn inom producentansvaren kommer från årsskiftet att ligga på vår nya systerenhet för producentansvarstillsyn och marknadskontroll. Vi jobbar nära jurister, statistikhandläggare och samhällsekonomer från andra delar av myndigheten. Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår vägledning gentemot olika aktörer, handläggning av inkomna ansökningar och anmälningar, aktörsdialog samt expertstöd till Regeringskansliet inom producentansvarsområdet. En viktig del av arbetet är att bidra till ett effektivt genomförande av producentansvarslagstiftning. Det kan bli aktuellt att delta i regeringsuppdrag, i EU-expertgrupper och i myndighetens arbete med att ta fram föreskrifter inom området.
Vi jobbar i team och tar gemensamt ansvar för hela enhetens uppdrag. Fördelningen mellan arbetsuppgifter varierar därför över tid. Eftersom vi söker flera handläggare kommer vi att anpassa skärningen på tjänsterna utifrån personerna vi anställer. Vi ser framför allt att vi behöver växla upp inom producentansvaren för förpackningar, uttjänta bilar och elektronik samt inom systemet med nedskräpningsavgifter. Under kommande år kommer vi att ha ett ökat fokus på vägledning och aktörsdialoger.
Din kompetens
Krav för anställningen
• För tjänsten relevant utbildning från universitet eller högskola
• Relevant arbetslivserfarenhet inom avfallsområdet och/eller resurseffektivitet
• Förmåga att uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet av nationell lagstiftning inom producentansvarsområdet
• Myndighetsvana, exempelvis i form av handläggning, föreskriftsarbete, tolkning av lagstiftning (vägledning)
• Arbetslivserfarenhet av att implementera nationell lagstiftning kopplat till avfall eller cirkulär ekonomi
• Arbetslivserfarenhet av ta fram eller arbeta med avgiftsmodeller (gärna inom avfallsområdet)
• Vana av att kommunicera och samverka med olika aktörer Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är viktigt att du kan ta egna initiativ och arbeta lösningsinriktat. Du är bra på att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Du har ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt samtidigt som du är flexibel och lätt anpassar dig till ändrade omständigheter. Du agerar professionellt, förhåller dig objektiv och har god förståelse för myndighetsrollen.
Om anställningen
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningarnas placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 december 2025. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Maria Elander, enhetschef Producentansvarsenheten. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
