Handläggare inom miljö och klimat (2 tjänster)
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2026-06-16
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Har du kunskap om internationellt utvecklingssamarbete inom miljö och klimat? Vi söker dig som kan spanska och vill vara en del av att genomföra ett EU-finansierat program för miljö och klimat i Bolivia
Om jobbet
Vi söker nu handläggare till Sidas Latinamerikaenhet där du kommer att arbeta med ett EU-finansierat program inom miljö- och klimat i Bolivia. Programmet bidrar till klimatanpassing, stärkt naturresurshantering och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar. I tjänsten ingår regelbundna tjänsteresor till Bolivia för dialog och uppföljning av verksamheten. Tjänsten är tidsbegränsad under 18 månader med tillträde den 1 september 2026.
Du kommer att tillhöra avdelningen för Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika. Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg. Enheten för Latinamerika stödjer genomförandet av utvecklingssamarbetet i regionen i nära samarbete med kollegor på utlandsmyndigheterna i Bolivia, Colombia och Guatemala.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Handlägga insatser inom ramen för EU-programmet
Genomföra kontinuerliga uppföljningsresor till Bolivia
Dialog med EU och samarbetspartners i Bolivia
Årlig rapportering och slutrapportering till EU
Övriga arbetsuppgifter som enhetschefen beslutar om
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och spanska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Tematisk expertis inom miljö och klimat
Erfarenhet av hantering av projektbidrag (förmedling, mottagande, rapportering etc.)
Erfarenhet av handläggning av insatser inom internationellt utvecklingssamarbete
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
För denna roll är det meriterande om du
Har erfarenhet från arbete med och/eller i Bolivia
Har erfarenhet av EU-samarbete och EU-finansierade projekt
Har erfarenhet från att ha arbetat i Sidas insatshanteringssystem
Bra att veta
Befattningen avser en särskild visstidsanställning tills vidare, dock längst t om mars 2028. Tillträde september 2026
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 131/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Emma Nilenfors 08-698 45 39
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och ST: st@sida.se
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Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
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Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9965071