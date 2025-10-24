Handläggare inom Liv- och Pensionsadministration sökes i Ronneby

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Bankjobb / Ronneby
2025-10-24


Publiceringsdatum
2025-10-24

Beskrivning
Vår klient i Ronneby söker en junior handläggare som kommer att arbeta med administration kopplat till liv- och pensionsförsäkringar. Rollen innebär ett arbetssätt där noggrannhet, ansvarstagande och god förmåga att tolka regelverk är centrala delar. Du kommer att vara en del av ett team som tillsammans säkerställer kvalitet och följsamhet gentemot gällande riktlinjer.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du löpande med att handlägga liv- och pensionsförsäkringar enligt angivna villkor och instruktioner, där vissa uppgifter kräver tolkning och bedömning av regelverk. Du kommer att arbeta med beståndsvård i kundens system för att säkerställa smidiga kommande migreringar. Arbetet inkluderar även att reglera enklare försäkringsändringar i utbetalningssystem, hantera enklare försäkringsutbetalningar och ta hand om övriga administrativa ärenden. Du registrerar nya ärenden i ärendehanteringssystemet och arbetar alltid med dualitetskontroll tillsammans med handledare för att uppfylla krav på kvalitet och regelefterlevnad.
Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete


God förmåga att tolka och följa regelverk


God datorvana och systemförståelse


Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten


Flytande i svenska i tal och skrift


Meriterande

Erfarenhet av försäkringsadministration


Arbetserfarenhet inom liv- och pensionsförsäkringar


Tidigare arbete inom ärendehantering

Villkor
Arbetet utförs på plats i Ronneby och omfattar 100 % sysselsättningsgrad. Uppdragsperioden sträcker sig från 3 november 2025 till 31 december 2026. Inför uppstart krävs ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister eller motsvarande kontroll.
Om du är redo att ta dig an en roll som handläggare inom försäkringsadministration och bidra till ett kvalitativt och regelstyrt arbete, tveka inte att söka. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Sofie Jansson
sofie.jansson@qsverige.se
0707923902

Jobbnummer
9573541

