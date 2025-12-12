Handläggare inom Liv & Pension till Försäkringsbolag
Capega AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capega AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Borlänge
eller i hela Sverige
Handläggare inom Liv & Pension sökes!
Vill du arbeta med administration och handläggning inom Liv & Pension? Nu har du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team hos ett av de större försäkringsbolagen i Stockholm. Vi söker en noggrann och serviceinriktad handläggare för ett spännande konsultuppdrag med start snarast.
Om rollen:
Som handläggare inom Liv & Pension kommer du att arbeta med löpande administration och handläggning. Du blir en del av ett mindre team på kontoret i Stockholm, där samarbete, noggrannhet och struktur är centralt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Handläggning och administration kopplat till fondliv och tjänstepensioner
Hantering av kapitalflyttar och avtalspension
Löpande administrativa uppgifter och dokumenthantering
Kommunikation med interna och externa parter
Hantering av inkommande mejl och telefonsamtal
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning för rollen och en grundläggande förståelse för arbetsuppgifterna.
Administrativ erfarenhet från exempelvis bank, försäkring eller liknande
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande med kunskap om kapitalflyttar, tjänstepension och försäkringspension
Omfattning & villkor
Omfattning: 100 % Start: Omgående Slutdatum: 2026-12-31 med möjlighet till förlängning
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten ska tillsättas inom kort, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansökan & Kontakt: Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten ska tillsättas inom kort, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor? Tveka inte att kontakta Magnus Holmqvist, rekryteringskonsult på Capega.
Varmt välkommen med din ansökan
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capega AB
(org.nr 559163-0016) Arbetsplats
Capega Kontakt
Magnus Holmqvist magnus.holmqvist@capega.se 076 –277 43 94 Jobbnummer
9642900