Handläggare inom layout och digitaltryck till Kriminalvårdens Servicecenter
2025-08-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret som finns till för att frigöra så mycket administrativ tid som möjligt för chefer och medarbetare inom Kriminalvårdens kärnverksamhet. Vi stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, resebokning, administrativt stöd samt myndighetens växelfunktion och tryckeri. KSC fungerar som en väg in och har som mål att ge ett vänligt och professionellt stöd som underlättar för verksamheten.
Tjänsten är placerad i gruppen för stöd och utveckling på sektionen för kundcenter.
Gruppen består av handläggare, specialister och experter som arbetar med att ge stöd i och utveckla administrativa processer.
Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och arbetar aktivt för att utveckla sektionens tjänster för att kunna stötta kärnverksamheten på ett effektivt sätt.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som digitaltryckare arbetar du till stor del på huvudkontorets tryckeri där vi arbetar i produktionsskrivare från Ricoh och Canon för tillverkning av tryckt material till hela verksamheten. Dina arbetsuppgifter i tryckeriet innehåller också efterbehandling, i form av bl.a. limbindning, falsning och skärning, samt utskick av materialet till lokala verksamhetsställen.
I ditt arbete ser vi också att du är en del i vår grupps stöd till verksamheten när det kommer till layout- och formateringsarbete av material som tas fram till exempelvis utbildning, rekrytering och informationskampanjer.
Då vi arbetar i team kan även andra arbetsuppgifter förekomma utifrån vilka tidigare kompetenser och erfarenheter du besitter. Kvalifikationer
Vi söker en kreativ och driven handläggare som trivs i en roll där service är ett av våra starkaste ledord. Arbetsuppgifterna är varierade inom digitaltryck, layout- och formateringsarbete.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• Erfarenhet av tryckeriproduktion
• Erfarenhet av att arbeta serviceinriktat i en stödfunktion
• Gedigen erfarenhet av administrativt arbete i Officepaketet
• Förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom tryckproduktion/digitaltryck
• Utbildning inom grafisk design/kommunikation
• Erfarenhet av digitaltryck
• Erfarenhet av tillverkningsindustri
• Erfarenhet av framtagande av grafiskt material
• Tidigare erfarenhet av arbete på tryckeri som lett till kompetens inom färghantering, efterbehandling och kunskap om papprets egenskaper
• Kunskap inom produkt och maskinteknik
• Kunskap i Adobe CC och/eller Sharepoint
• Kunskap i prisma Sync och/eller Fiery
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
