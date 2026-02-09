Handläggare inom HR till anstalten Västervik
2026-02-09
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhet
Som HR handläggare på verksamhetsområde Västervik kommer du arbeta både självständigt och i team i syfte att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av lokal samordning, handläggning och uppföljning inom personalområdet. Du kommer att arbeta på lokal nivå med b.la hantering av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor och löneprocessen. Vidare kommer du tillsammans med lokal introduktionssamordnare att ansvara för operativt arbete med lokal introduktion och mottagande av nyanställd personal för verksamhetsområdet där lönehantering, personalfrågor, akthantering samt registerkontroller ingår.
Du kommer att samarbeta med verksamhetens HR administratör, första linjens chefer och verksamhetens organisation för handledning av nyanställd personal. Därutöver samarbetar du med personal inom samordnad bemanning, Kriminalvårdens servicecenter i Norrköping, rekryteringsorganisationen samt utbildningsorganisationen.
Du har delvis en stödjande och rådgivande roll i personaladministrativa frågor till chefer.
Tillsammans med lokal ledningsgrupp kommer du också att arbeta med HR ärenden du b.la kommer handlägga, utreda samt att på uppdrag av lokal ledningsgrupp stötta i administrativa HR frågor, som till exempel att ta fram underlag och andra underlag till ledningsgruppsmöten och skyddskommitté.Kvalifikationer
Du behöver ha förmåga att på ett självgående och strukturerat arbetssätt planera, organisera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta med många parallella processer och komplexa frågor genom att analysera problem och anpassa dina handlingar utifrån prioriteringar. Vidare är du serviceinriktad och lyhörd samt samarbetar väl med andra människor genom god förmåga att kommunicera, såväl internt som externt. Tjänsten kräver att du arbetar lösnings- och utvecklingsinriktat och arbetar mot mål, tar hänsyn till ett helhetsperspektiv och ser sakers kort- och långsiktiga betydelse. Vi ser därför att det är viktigt att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och förändrade målsättningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• Akademisk examen inom HR alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av handläggning inom HR-området
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God vana av arbete med Officepaketet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller annan rättsvårdande myndighet
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av löneprocess och lönebildning inom staten
• Erfarenhet av samordning och planering av arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av förhandlingsarbete enligt MBL
• Mycket god kunskap i Excel
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
