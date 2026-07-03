Handläggare inom hälsa och life science (hybrid)
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2026-07-03
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Vill du bidra till att driva innovation som förbättrar människors hälsa och stärker Sveriges konkurrenskraft? Har du arbetat med forskning och innovation inom hälsa och life science? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stödjer forskning och innovation inom många olika områden – både nationellt och internationellt – för att skapa lösningar som stärker samhället och näringslivet.
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och skapa förutsättningar för forskning och innovationer som förbättrar människors liv, stärker samhällets hållbarhet och gör Sverige mer konkurrenskraftigt. Du arbetar nära forsknings- och innovationsprojekt inom ett eller flera av våra fyra verksamhetsområden – och bidrar till att idéer blir verklighet.
Du blir en viktig länk mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Genom att främja samverkan hjälper du aktörer att hitta gemensamma lösningar på komplexa samhällsutmaningar.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat:
Kompetensutveckling och lärande i vardagen
Generös friskvård
Ett brett utbud av personalaktiviteter
Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/
Om rollen
I rollen som handläggare utformar och administrerar du Vinnovas erbjudanden om stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom hälsa och life science. Du följer upp projekten och resultaten, har dialog med projektledare och andra externa aktörer samt utvecklar våra satsningar tillsammans med kollegor och interna ledningsgrupper. Rollen innebär också att bidra till ett mer datadrivet arbetssätt, till exempel i uppföljning och analys. Projekt inom hälsa kommer att vara i fokus för dig, även om uppdrag inom andra områden kan bli aktuella. Rollen kan även innebära deltagande i internationella samverkansprojekt, exempelvis EU:s ramprogram.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med olika erbjudanden om stöd till forsknings- och innovationsprojekt, såsom utlysningar, regeringsuppdrag och andra initiativ.
Administrera och följa upp resultaten av de projekt vi stödjer.
Arrangera och delta i interna och externa möten, konferenser och workshops.
Kommunicera och samverka med externa aktörer och bygga nätverk.
Representera Vinnova i nationella och internationella sammanhang.
Hålla dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka och läsa rapporter.
Kvalifikationskrav
• Akademisk utbildning på avancerad nivå inom relevant life science-, hälso-, teknik- eller naturvetenskapligt område, alternativt annan utbildning i kombination med flerårig kvalificerad erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av, eller fördjupad kunskap om, forskning och innovation inom life science och hälsoområdet, exempelvis från kvalificerat arbete i eller i nära samarbete med företag, akademi eller offentlig sektor inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, diagnostik.
• Erfarenhet från att självständigt planera, leda och administrera komplexa uppdrag, projekt och processer som kräver samordning och förståelse för flera aktörers perspektiv.
• Erfarenhet av att samla in och strukturera information från olika källor och omsätta den i konkret arbete, såsom beslutsunderlag, rapporter, arbetsprocesser eller förslag på nästa steg.
• God digital arbetsvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya systemstöd.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du kan presentera, leda dialoger och skriva tydligt för olika målgrupper.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och/eller civilsamhälle.
• God kunskap om det svenska innovationssystemet, till exempel infrastrukturer, innovationsmiljöer, innovationsstöd eller test- och demonstrationsmiljöer.
• Erfarenhet av forsknings- och innovationsfinansiering, exempelvis utlysningar, program, beredning eller uppföljning.
• Erfarenhet av internationellt samarbete inom hälsa och life science.
• Kunskap om EU:s forsknings- och innovationssystem och finansieringsprogram, exempelvis Horisont Europa, förvärvad genom till exempel medverkan i EU-projekt eller handledning av andra som sökt EU-medel.
• Erfarenhet av offentlig förvaltning och förståelse för regelverk och beslutsprocesser i statlig myndighet. Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper. Du är:
• Kommunikativ, har lätt för att samarbeta och trivs med att knyta kontakter.
• Strukturerad och noggrann, med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och hålla god kvalitet i handläggning och administration.
• Nyfiken, flexibel och öppen för att arbeta med olika uppdrag inom olika områden.
Du tar ansvar för ditt arbete och driver det självständigt framåt. Du motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Ersättning
Lönen bedöms ligga i spannet 52 000 – 57 000 kr/månad och sätts individuellt utifrån förtjänst och skicklighet samt den sökandes erfarenhet och kvalifikationer.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på https://www.vinnova.se/ Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta Elin Mignérus, som är enhetschef på avdelningen Hälsa, via telefon 08-473 31 33 eller e-post elin.mignerus@vinnova.se
. Elin är på grund av semestertider tillgänglig för frågor från den 20 juli.
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast den 31 juli. För fullständig annons: https://www.vinnova.se/lediga-tjanster/handlaggare-inom-halsa-och-life-science-hybrid/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verket För Innovationssystem
(org.nr 202100-5216)
Mäster Samuelsgatan 56 (visa karta
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101 58 STOCKHOLM Arbetsplats
Vinnova Jobbnummer
9992202