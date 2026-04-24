Handläggare inom hållbar livsmedelskonsumtion
2026-04-24
Vill du bidra i utvecklingen av en mer hållbar livsmedelskonsumtion i Sverige? Leda och driva utvecklingsarbete med komplexa frågeställningar kopplat till mat med många intressenter? Livsmedelsverket arbetar för en mer hållbar livsmedelskonsumtion hos befolkningen. Vi söker en erfaren projektledare som trivs att arbeta med komplexa frågor och som brinner för att driva utveckling inom livsmedelskonsumtion och hälsa i samverkan med många aktörer.
Din roll
Vi söker en erfaren person som kan leda och driva utveckling inom hållbar livsmedelskonsumtion. Det är ett samordnande uppdrag inom vilket det också ingår att driva projekt och utvecklingsfrågor. Du har samverkansansvar för frågor både inom Livsmedelsverket och med andra myndigheter, företag och intressenter. Handläggning av ärenden inom enhetens bredd av uppgifter såsom matallergi, beredskapsfrågor samt att underlätta för företag är ytterligare exempel på arbetsuppgifter. I uppdraget ingår även att företräda myndigheten, att vara talesperson i olika sammanhang samt samverka med många olika externa aktörer. Vi kommer att anställa en eller flera personer i denna rekrytering.
Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion
På enheten för hållbar livsmedelskonsumtion arbetar vi för en mer hållbar livsmedelskonsumtion hos befolkningen. Vi ger stöd i form av bland annat råd, riktlinjer, policys och vägledning till yrkesgrupper, företag, kontrollmyndigheter och andra organisationer vars arbete berör livsmedel, mat och måltider vilket i förlängningen gynnar konsumenternas hälsa. Vi driver många regeringsuppdrag, dels inom livsmedelsstrategin, dels uppdrag i samverkan med andra myndigheter.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk examen där kunskap om livsmedelsagronomi, nutrition, kostvetenskap eller närliggande område utgör en betydande del eller som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete antingen inom livsmedelsproduktion såsom produkt- eller produktionsutveckling, eller inom folkhälsoområdet med nutritionsfrågor. Du ska ha erfarenhet av att leda komplexa projekt. Det är meriterande om du har erfarenhet att samordna arbete mellan företag, myndigheter och intressenter. Det är också meriterande om du har arbetat med matallergifrågor och med livsmedelslagstiftningen, beredskapsfrågor och målgruppsanpassad kommunikation.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas med uppdraget agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande i ditt arbete. Du tar ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt våra målgruppers behov. Du gör genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål och tidsplaner. Du bjuder in till och är öppen för samarbeten, idéer och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team, har hög kompetens inom sakfrågorna hållbar livsmedelskonsumtion och nutrition som du delar med dig av för att stärka vår gemensamma förmåga. Du förmår manövrera i ett stort flöde av arbetsuppgifter då du har förmåga att prioritera, se såväl helhet som att ha öga för detaljer. Du är van att samarbeta både internt och externt där du nyttjar din förmåga att enkelt och okomplicerat kommunicera vårt uppdrag och våra insatser. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthålla relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Britta Ekman. Representant för Saco-S är Mahnoush Etminan och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-05-12. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/01721. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
