Handläggare inom grundbearbetning och informationskvalitet
2026-01-19
Är du bra på att bearbeta, strukturera och förvalta information? Vill du vara en viktig del i att hantera och utveckla arbetet med underrättelseinformation på Säkerhetspolisen? Nu söker vi engagerade kollegor som vill arbeta med grundbearbetning och informationskvalitet. Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Referensnummer: 2025-20821
Det här är ditt uppdrag
Verksamheten inom grundbearbetning och informationskvalitet behandlar underrättelseinformation som kommer in till Säkerhetspolisen. Som handläggare hos oss arbetar du utifrån metodmässiga och operativa inriktningar med att tillgängliggöra och förvalta informationen i databaser. Det handlar bland annat om att bedöma och strukturera underrättelseinformationen i enlighet med Lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.
Du och dina kollegor deltar aktivt i metod-, teknik- och verksamhetsutvecklingsarbetet som löpande bedrivs på myndigheten. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra. Ditt arbete innefattar även samverkan med myndighetens olika verksamhetsområden och du får därför en bra förståelse för helheten när du arbetar här.
Du arbetar i ett lärande klimat och ställs inför komplexa situationer där du får möjlighet att utforska olika förslag och hitta lösningar för att bidra till en verksamhet under ständig utveckling.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats. Resor inrikes kan förekomma i tjänsten.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
• Akademisk utbildning, minst 120 hp med samhällsvetenskaplig, juridisk eller motsvarande inriktning alternativt arbetslivserfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
• Minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom de senaste tre åren (praktiktjänstgöring räknas ej)
• Erfarenhet av att arbeta i IT-system på ett metodiskt sätt.
• Mycket god förmåga att skriva på svenska
• God läsförståelse på engelska
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
• Vana från arbete med personuppgiftsbehandling
• Vana att tolka lagtext och göra rättsliga bedömningar
• Erfarenhet av metod- och utvecklingsarbete
• Praktisk erfarenhet av ett datadrivet arbetssätt
• Vana att arbeta i Excel
• Erfarenhet av digital transformation
Det här är kollegan vi söker
Vi söker dig som har förmåga att hantera information på ett effektivt, strukturerat och noggrant sätt. Du behöver ha förmågan att se sammanhang samtidigt som du kan urskilja det väsentliga och se detaljer. Rollen innebär en varierad arbetsvardag där komplexa arbetsuppgifter varvas med återkommande rutiner. Du trivs med att du självständigt leder ditt arbete inom ramen för uppdraget.
Gott omdöme och hög integritet utmärker dig och du kan hantera den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv i arbetet så som rättssäkerhet, integritet och effektivitet.
Du är initiativtagande och har lätt för att prioritera och självständigt driva frågor. Du är van att arbeta i en förändringsorienterad organisation där snabba beslut kan behöva fattas och där du kan ta eget initiativ och vara självgående. Du arbetar strukturerat och tålmodigt, även under perioder med hög arbetsbelastning.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor och förmåner
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 070-615 63 58.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594), https://sakerhetspolisen.se/
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Jobbnummer
9691888