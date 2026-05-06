Handläggare inom folkbokföring med fokus på skyddade personuppgifter
Är du en lagspelare som gillar handläggning i ett högt tempo? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom folkbokföring med fokus på skyddade personuppgifter har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med utredning av skydd för personuppgifter och folkbokföring som rör personer med skyddade personuppgifter. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, mejl och brev i kontakt med andra myndigheter och med människor med olika bakgrund. Utredningsarbetet kan vara krävande och innebär att följa lagar och riktlinjer.
Du planerar din arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i team. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innefattar många komplexa och varierande arbetsuppgifter pga. vår omfattande serviceskyldighet, vilket ställer höga krav på din flexibilitet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör Folk- och fastighetsavdelningen, Folk- och fastighetsenhet 6, folkbokföringssektion 10. Placeringsort är Malmö. På vår sektion är vi idag 19 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
kunna kommunicera enkelt och tydligt på både svenska och engelska
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik, samhällsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning, alternativt flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av självständigt handläggande eller utredande arbete från offentlig verksamhet.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund eller i svåra livssituationer. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbete från statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
Malmö
Malmö (visa karta
)
211 49 MALMÖ Kontakt
Fatima Nur, SACO fatima.nur@skatteverket.se 010-5745882
9896007