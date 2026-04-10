Handläggare inom bolånekrav till Swedbank
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Konsultuppdrag via Adecco - Handläggare inom bolånekrav till Swedbank
Vi på Adecco söker nu tre engagerade handläggare för ett spännande konsultuppdrag hos Swedbank. Uppdraget startar den 4 maj och pågår till den 31 augusti, med mycket goda möjligheter till förlängning och eventuell överrekrytering.
Om rollen
I rollen kommer du inledningsvis att arbeta med att kontakta kunder som ligger efter med betalningar på sina bolån. Fokus ligger på att skapa hållbara lösningar med kundens ekonomi i centrum. Du kommer att arbeta rådgivande och lösningsorienterat, där du exempelvis kan erbjuda amorteringsplaner, anstånd eller vidta andra åtgärder inom ramen för bankens regelverk.
På sikt kommer du även att bli en del av teamet som driver Swedbanks kravenhet inom privatsegmentet, där du får arbeta bredare med kravhantering och relaterade processer.
Vi söker dig som:
Har Swedsec Rådgivarlicens och/eller Bolånelicens (meriterande)
Har god kommunikativ och pedagogisk förmåga
Är serviceinriktad och trivs i kundkontakt
Har erfarenhet av försäljning och/eller kundservice
Har ett intresse för ekonomi
Har relevant högskoleutbildning och minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom området
Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom inkasso
Som person är du en lagspelare med starkt självledarskap, som tar ansvar för ditt arbete och bidrar till teamets framgång.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande konsultuppdrag hos en av Sveriges ledande banker
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och professionellt team
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och professionellt team
Stor chans till förlängning och övergång till fast anställning
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Antonia Tiritidou Antonia.Tiritidou@adecco.se Jobbnummer
9847032