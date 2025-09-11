Handläggare Infra till Logistikenhet Stockholm
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, två Försörjningsavdelningar i Stockholm och Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning som utgår från Kungsängen. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig.
Som anställd inom försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handläggarens arbetsuppgifter består i att stödja chefen för Logistikenheten samt Livgardets ledning i att planera och samordna byggnation och förvaltning av förråd för förrådställning av fordon, materiel och förnödenheter, ammunition med mera. Det ingår tillsammans med övriga infrafunktioner planering av underhåll, projektledning för beställningar av förråd och övrig administration som är kopplad till infraplanering av förrådshållning. Handläggaren är också ett stöd vid ombyggnationer och renoveringar av nuvarande utrymmen samt är länken mellan garnisonens infraansvariga, Militärregion Mitt (MRM) infra samt centrala beställarorganisationer inom Försvarsmakten, främst Lokalplaneringsenheten (LplE) och anläggningsenheten. I rollen ingår också att kunna stödja logistikfunktionerna vilket också ger en god kunskap om vad som ska förrådställas.
KRAV
Kvalifikationer:
• Högskoleexamen inom samhällsplanering, fastighet och/eller infrastruktur, alternativt flerårig aktuell och relevant arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort B
• Mycket god vana att arbeta i digitala miljöer
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i MS Office
Meriterande:
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda projekt samt att delta i projektgrupper
• Genomförd värnplikt/grundläggande militär utbildning med godkänt resultat
• Tidigare anställd i Försvarsmakten
• Kunskap om Försvarsmaktens materielsystem samt förnödenheter
• God fysisk förmåga
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem SAP/PRIO
• Erfarenhet av Försvarsmaktens infraprocess
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är en ödmjuk och utpräglad lagspelare som både delar med dig av dina kompetenser men också gärna tar emot andras åsikter och erfarenheter. Du trivs med att arbeta självständigt, varierat och med ett stort eget ansvar för flera projekt samtidigt. Du är duktig på att arbeta strukturerat, prioritera och ta egna initiativ. Du trivs i en arbetsmiljö där man arbetar efter tydliga processer och mot tydliga mål, samtidigt som du är lösningsorienterad och kreativ när det behövs. Du har lätt för och trivs med tempoväxlingar och är uthållig och leveranssäker. Vi kommer att lägga stor vikt på din personlighet.
Övrigt:
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd inom försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Arbetstid: Dagtid
Befattning: Handläggare Infra
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattning och rekryteringsprocess:
Claes Åström, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta:
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
Fackliga företrädare:
Officersförbundet Sven Lundberg
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per textorius
SEKO Lise-lotte Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08- 584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
