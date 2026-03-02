Handläggare, Informationscentralen för Egentliga Östersjön, visstid
Vill du bidra i arbetet med tillståndet i Östersjön? Vill du medverka till att information når ut till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med algblommning och andra händelser i kust- och havsmiljön i Östersjön.
Då har vi ett arbete över sommarmånaderna till dig!
Vad ingår i rollen?
Som handläggare på Miljöavdelningens enhet för miljöanalys, kommer du att ha huvudansvaret för arbetet med Informationscentralen för Egentliga Östersjön, ICEÖ. ICEÖ är en av Sveriges tre marina informationscentraler som drivs av Länsstyrelsen och som rapporterar in om till exempel algblomningar och andra storskaliga händelser såsom syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.
Uppdraget innebär mycket självständigt arbetet som att ta in och sammanställa information om algläget, publicera information löpande på webb och i sociala medier, löpande uppdatera GIS-baserad karta med algblomningsobservationer, ha kontakter med övriga Informationscentraler, SMHI, universitet med mera, ha kontakt med media, svara på frågor eller ta emot och sammanställa rapporter från privatpersoner, myndigheter, kommuner, med flera. Det innebär också att sammanställa data, ta fram en verksamhetsberättelse och driva utvecklingsarbete inom uppdraget.
Är du den vi söker?
För den här rollen behöver du ha
- naturvetenskaplig/teknisk akademisk utbildning på högskolenivå inom området marinbiologi,
- förmåga att analysera och sammanställa information,
- förmåga att kommunicera brett med olika målgrupper, främst privatpersoner, kommuner, myndigheter, både muntligt och skriftligt,
- vana av informationshantering på sociala medier och webb,
- kunskap om personuppgiftshantering och GDPR,
- god administrativ kompetens,
- goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person har du god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt. Du behöver ha ett kundorienterat arbetssätt eftersom kontakter med verksamhetsutövare, media och allmänheten är viktiga delar i arbetet.
Du är analytisk och bra på att hantera och ta till dig stora mängder information och data. Du kan på ett strukturerat och pedagogiskt sätt redovisa fakta i såväl rapportform som kortfattat till allmänheten samt presentera muntligt i olika typer av forum.
Du drivs att skapa resultat och du tar initiativ, tycker om att arbeta självständig och är duktig på samordning.
Arbetet förutsätter att du samtidigt trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har
- GIS-kompetens,
- erfarenhet av mediekontakter och nyhetsförmedling,
- erfarenhet av miljöövervakning och vattenförvaltning,
- körkort, klass B,
- kompetens inom invaisva främmande arter.
Mer om oss och rollen
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid över tre månader med start juni 2026. Du är placerad i Stockholm. Organisatoriskt är tjänsten placerad vid enheten för Miljöanalys på Miljöavdelningen på Länsstyrelsen. Du kommer inledningsvis att arbeta tillsammans med en erfaren marinhandläggare, för att sedan ta över ansvaret under sommaren.
ICEÖ samarbetar till stor del med SMHI och Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet. SMHI står för den dagliga tolkade satellitinformationen om algblomningar under perioden juni-augusti. Arbetet utförs med stöd från svensk miljöövervakning och på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
Informationscentralen tar emot information från allmänheten och andra som rör tillståndet i Östersjön.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef, Anders Lindblom, tfn 010-2231431.
Fackliga kontaktpersoner är
Jennie Barthel Svedén för SACO, jennie.barthel.sveden@lansstyrelsen.se
,
Nicklas Boussard för ST, nicklas.boussard@lansstyrelsen.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Referensnummer: 112-8541-2026
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
