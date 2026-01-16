Handläggare i utlämnanden till Skolinspektionen i Stockholm
Statens Skolinspektion / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Skolinspektion i Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Lund
, Umeå
eller i hela Sverige
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten består av tre verksamhetsgrenar, tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsgivning. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.
Välkommen till oss och ett meningsfullt arbete!
För oss står medborgarens behov och intressen i fokus och vi strävar alltid efter att leverera insatser av hög kvalitet utifrån perspektivet "de vi är till för". Vi erbjuder attraktiva villkor och spännande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Är du en erfaren jurist som kan det statliga regelverket? Då har vi ett spännande arbete som väntar på dig där du kommer att få stor möjlighet att tillämpa dina kunskaper i offentlighets- och sekretesslagen! Du kommer att arbeta tillsammans med arkiv och registratur som består av fem arkivarier, två registratorer samt en handläggare med samma uppgifter som denna annons.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Skolinspektionens allmänna handlingar består till stor del av material från myndighetens inspektion och tillståndsprövning. Det finns ett stort allmänintresse kring Skolinspektionens allmänna handlingar. I rollen kommer du att arbeta med utlämnande av allmän handling med tillhörande sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen i ärenden som överlämnats för arkivering
Du kommer arbeta med att sekretessgranskning av sekretessreglerade uppgifter inför utlämning av allmänna handlingar och i förekommande fall ta fram beslutsunderlag för beslut om sekretessbedömning. Utöver dessa huvuduppgifter kan även andra relaterade arbetsuppgifter av handläggande eller administrativ karaktär kopplat till utlämnandeärenden tillkomma.
I mån av tid kommer rollen även innebära att du bistår arkiv och registratur i frågor av juridisk karaktär.
Vi söker dig
• Som har en juristexamen
• Med 1-3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete med juridiska frågeställningar
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Meriterande
• Erfarenhet av utlämnande av allmän handling inklusive sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen
• Goda kunskaper i Adobe Acrobat eller likvärdigt
Dina egenskaper
Som handläggare i utlämnanden behöver du ha en utpräglad ansvarskänsla för arbetsuppgifterna och ett noggrant, strukturerat och effektivt arbetssätt. Du har en förmåga att snabbt förstå sammanhang i olika verksamheter och du har ett helhetsperspektiv. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga och att du på ett lättillgängligt sätt kan uttrycka dig i tal och skrift. Dessutom behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad gentemot allmänheten vilket kräver att du agerar utifrån myndighetens policyers, riktlinjer och rutiner. Vi värdesätter hög flexibilitet utan att ge avkall på kvaliteten i arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Möjlighet att teckna överenskommelse för distansarbete finns.
Tjänsten
Tjänsten, som är en heltidstjänst, med start enligt överenskommelse.
Provanställning 6 månader tillämpas. Så ansöker du
Klicka på knappen ansök nedan, bifoga personligt brev och cv med bild. Sista ansökningsdag är den 8 februari, 2026. Ansökan har dnr SI 2026:584Kontakt
För upplysningar, kontakta HR-chef Ann Stadberg, för frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Natalie Antoun .
Fackliga företrädare är Eva Hagström, Saco-S och Mattias Friström, OFR/S. Samtliga nås via växeln 08 586 080 00.
Inför rekryteringen har Skolinspektionen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför kontakt från försäljare. Ersättning
individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolinspektion
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
Skolinspektionen Jobbnummer
9689793