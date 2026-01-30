Handläggare gällande myndighetsstyrning och samordning, Socialdepartementet
2026-01-30
Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor, Socialdepartementet
Har du arbetat med styrning och samordning av hälso- och sjukvård? Trivs du med varierande, intressanta och ofta komplexa uppgifter? Då kan du vara den vi söker. I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.
Till gruppen för läkemedel, medicinteknik och apotek (LMA) söker vi nu en eller flera handläggare med inriktning på myndighets- och verksamhetsstyrning, samt samordning av grupp- och enhetsövergripande processer. Visst ansvar för enskilda sakfrågor ingår också. Gruppen hanterar främst frågor som rör som läkemedel, medicinteknik och apotek, men även andra närliggande områden som till exempel donationer och transplantationer, life science samt kosmetika.
I rollen som handläggare kommer du att ta fram, samordna samt analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som avser läkemedel och medicinteknik, samt leda och vara delaktig i arbetet med att planera, genomföra och samordna insatser som framför allt rör läkemedels- och medicinteknikfrågor. Du kommer också att utarbeta propositioner, skrivelser och departementsskrivelser och hantera handläggning av löpande arbetsuppgifter, till exempel frågesvar, interpellationer och brevsvar inom gruppens och, vid behov, enhetens ansvarsområden. Vidare ingår det deltagande i internationella processer och sammanhang, samt arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheter.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsvetenskap eller annan relevant utbildning. Du har dokumenterad erfarenhet av handläggande uppgifter på statlig myndighet, region, kommun eller intresseorganisation, samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska vad gäller tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av arbete i Regeringskansliet med samordning och styrning, erfarenhet arbete i region eller kommun inom hälso- och sjukvård eller närliggande områden, eller kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, funktions- och arbetssätt, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Utlysningen avser en eller flera tidsbegränsade anställningar under 12 månader med tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Henrik Moberg som är gruppchef, på 08-405 95 86. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
