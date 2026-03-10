Handläggare, frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning
2026-03-10
Socialtjänst och funktionshinderpolitik, Socialdepartementet
Vill du arbeta med frågor som har stor betydelse för människors möjligheter att leva ett självständigt liv och delta fullt ut i samhället? Trivs du i en roll där analys, lagstiftningsarbete och politiska processer möts? Nu söker vi en handläggare till Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik inom Regeringskansliet.
Enheten arbetar med socialtjänstfrågor inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar också för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken samt vissa socialförsäkringsförmåner.
Den aktuella tjänsten är placerad i äldre- och funktionshindersgruppen och avser i första hand arbete med frågor som rör individuella stöd till personer med funktionsnedsättning.
Som handläggare arbetar du med beredning av ärenden och policyfrågor som rör individuella stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet omfattar särskilt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), framför allt personlig assistans, men även assistansersättning och bilstöd enligt socialförsäkringsbalken samt insatser enligt socialtjänstlagen.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat att ta fram underlag till propositioner, regeringsuppdrag och kommittédirektiv samt att analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden. I arbetet ingår även att hantera löpande frågor, exempelvis riksdagsfrågor och interpellationer, samt att bidra i enhetsövergripande processer.
Vidare ingår myndighetsstyrning och förberedelser inför möten i olika nationella och internationella sammanhang. Det kan även bli aktuellt att representera Sverige i internationella processer. Arbetsområdet kan förändras över tid och även andra frågor inom gruppens ansvarsområde kan bli aktuella, exempelvis äldrefrågor eller samordning av funktionshinderspolitiken.Publiceringsdatum2026-03-10Bakgrund
För tjänsten krävs en relevant avslutad akademisk examen inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet krävs, varav minst ett års erfarenhet från arbete i Regeringskansliet.
Erfarenhet av arbete på strategisk nivå med frågor som rör individuella stöd till personer med funktionsnedsättning är nödvändig. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.
Rollen förutsätter mycket goda kunskaper om de regelverk som rör individuella stöd till personer med funktionsnedsättning, särskilt personlig assistans och assistansersättning, samt kunskap om socialtjänstens verksamhet.
Ytterligare erfarenheter och kunskaper som är meriterande är goda kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt om de behov och förutsättningar som krävs för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.
Dina egenskaper
Rollen kräver mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer samt att ta egna initiativ. Arbetet innebär ofta parallella uppgifter och ställer krav på uthållighet och förmåga att arbeta under tidspress.
Ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt är viktigt, liksom gott omdöme och flexibilitet. Rollen kräver också god samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en helhetssyn i arbetet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta ser vi gärna att du som söker är strukturerad, har integritet, samt ett mycket gott omdöme.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. En säkerhetsprövning kommer genomföras innan anställning.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Niclas Fogelström som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
