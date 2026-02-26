Handläggare/förvaltare ekonomi till Karolinska Universitetssjukhuset
2026-02-26
Vill du arbeta i en analytiskt utmanande roll där ekonomi, kundrelationer och problemlösning möts? Vi söker nu en handläggare/förvaltare ekonomi till Medicinsk Diagnostik, med fokus på laboratoriemedicin och radiologi.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en utvecklande roll med ansvar för ekonomi, analys och kundrelationer inom medicinsk diagnostik
möjlighet att arbeta med komplexa flöden och system i en analytiskt utmanande miljö
ett team med engagerade kollegor där du både får arbeta självständigt och samarbeta kring förbättringar och problemlösning.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Publiceringsdatum 2026-02-26

Om tjänsten
I rollen arbetar du med ekonomi, kundrelationer och prishantering inom laboratoriemedicin och radiologi. Du blir en del av ett team om fem personer men arbetar självständigt med både operativa och utredande uppgifter. Rollen kombinerar ekonomisk analys, problemlösning och systemförvaltning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar förvaltning av våra produkter och avtal samt vid behov medverka till utveckling av vårt faktureringssystem, Du ansvarar för att uppräkna och underhålla prislistor, utreda kundärenden, korrigera fakturaflöden samt skapa krediterings- och omdebiteringsunderlag. I arbetet ingår också att sammanställa månadsrapporter och presentationer, följa upp fakturering mot kunder och genomföra årsvisa prisjusteringar, inklusive uppdatering av nationella prislistor på webben.
Rollen kräver att du snabbt sätter dig in i komplexa flöden och system, arbetar strukturerat och metodiskt, och kan ta egna initiativ för att driva förbättringar och lösa problem. Du kommer även ha kontakt med kunder och andra vårdgivare både inom och utanför regionen, vilket gör rollen både analytisk och relationsbaserad.
Vi söker dig som
har en stark problemlösande analysförmåga och trivs med att utreda komplexa frågeställningar
har mycket god numerisk och analytisk förmåga samt känner dig trygg i att arbeta med större datamängder och beräkningar i Excel
har en helhetssyn och kan se samband mellan avtal, prislistor, fakturering och systemflöden
är självgående och trivs i en roll med stort eget ansvar och självständighet
arbetar strukturerat, noggrant och metodiskt även när uppgifterna är komplexa. Du sätter dig med enkelhet in i komplexa arbetsuppgifter och IT-system.KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med större datamängder och beräkningar i Excel
Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa flöden och IT-system
Meriterande:
Erfarenhet av fakturering och ekonomiska processer inom vård eller diagnostik
Förståelse för ekonomiska flöden i en offentlig verksamhet
Erfarenhet av kundkontakt och kundutredningar
Erfarenhet av pris- och avtalsarbete
Erfarenhet av rapportering och presentationer till ledning eller kund
Erfarenhet av datavisualisering och analysverktyg, till exempel Tableau.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Medicinsk Diagnostik Karolinska, Kund Marknad Kontakt
Christel Antoft Granwald christel.antoft-granwald@regionstockholm.se Jobbnummer
