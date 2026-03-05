Handläggare försörjning till Skaraborgs flygflottilj, F 7
Försvarsmakten / Lagerjobb / Lidköping Visa alla lagerjobb i Lidköping
2026-03-05
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Inom Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life-balance.
F 7 söker en Handläggare försörjning till Försörjningsavdelningen vid Logistikenheten med placering Såtenäs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att du under chefen för avdelningen hanterar övergripande materialadministration inom arbetsområdet logistikförsörjning i datorsystem LIFT och FM affärsstödssystem PRIO (SAP). Du kommer också stödja med hantering av publikationer samt stödjer chefer och kollegor med handläggning av administrativa ärenden.
Du:
• Handlägger enhetens planering av materiel och redovisning av materiel
• Handlägger registervård av materielbeteckningar och uppläggning av ny materiel i uppföljningssystem
• Handlägger omfördelning av materiel
• Handlägger lagerövervakning av materiel
• Handlägger redovisning av garnisonens fordons- och flygdrivmedel
• Handlägger uppkomna felaktiga saldon/ transaktionssystemfel
• Handlägger och stödjer garnisonen med inventeringsunderlag
• Stödjer med handläggning av allmänna administrativa ärenden
• Stödjer med administration i redovisningssystem mot publikationer
• Stödjer med fördelning av FM publikationer
• Stödjer med beställning och samordning av publikationer
Du medverkar kontinuerligt i arbetsplatsens utveckling och förbättring av arbetsmetoder. Arbetet är fysiskt varierande.
KRAVPubliceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Erfarenhet av administration
• Mycket goda datakunskaper (ECDL motsvarande)
• Mycket god förmåga i svenska avseende att uttrycka sig i tal och skrift
• God förmåga i Engelska avseende att uttrycka sig i tal och skrift
• B-körkort för manuell växellåda
• Svenskt medborgarskapDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och har en stor servicekänsla. Du tycker om att samarbeta med andra men har ocksåförmågan att arbeta självständigt. Du är drivande, strukturerad och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i en varierande och föränderlig arbetsmiljö.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Utbildning och erfarenhet av datorsystem LIFT och affärsstödsystem PRIO (SAP)
• Erfarenhet av ekonomisk planering/budgetering/uppföljning/redovisning
• Erfarenhet av liknande/annat arbete i FM
• Genomförd värnplikt eller motsvarande grundläggande militär utbildning med godkänt resultat Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Johan Hansson, tfn 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 010-827 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-04-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9779320