Handläggare förorenade områden till Stockholms Stad
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta i ett team med hög expertkompetens där ni tillsammans utvecklar arbetet med förorenade områden? Du blir en del av en kunskapsintensiv organisation med bred expertis inom miljöfrågor, där kollegor stöttar varandra och kunskap delas generöst. Hos oss får du, oavsett om du är ny i yrket eller erfaren, en meningsfull och varierad roll med möjlighet att växa genom komplexa uppdrag som kräver nyfikenhet, samarbete och eget driv.
Nu söker vi två nya kollegor till enheten Mark och vatten inom avdelningen Stadsmiljö. Vi är idag 17 kollegor som arbetar med tillsyn av förorenad mark, masshantering, miljöövervakning, vattenförvaltning och utredningar av åtgärder i stadens vattenmiljöer. Hos oss präglas arbetet av engagemang, hög kompetens och ett nära samarbete. Vi har en god stämning och utvecklar kontinuerligt vårt arbetssätt tillsammans.
En hälsning från Christina Berglind, enhetschef
Hej, Christina heter jag och är kanske din framtida chef. Jag är en engagerad och driven ledare som motiveras av utveckling. Jag tror på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett stort förtroende för mina medarbetare samt deras förmågor och uppskattar en positiv arbetsmiljö med högt i tak, där vi känner stolthet i det vi gör och tillsammans driver arbetet framåt. Varmt välkommen till oss!
Vi erbjuder
Miljöförvaltningen är en trivsam arbetsplats med god gemenskap och blandade åldrar. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med bred expertkunskap. Vi sitter centralt på Kungsholmen i nyrenoverade, ljusa lokaler med cirka tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Vi har vida flexramar, möjlighet att arbeta hemifrån några dagar per vecka och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö. Vill du veta mer om vilka förmåner du får när du jobbar hos Stockholms Stad - Klicka här.
Din roll
Som handläggare på enheten för mark och vatten har du rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör och arbetar brett med frågor som rör förorenade områden. Du kommer framför allt att bedriva tillsyn enligt miljöbalkens 10:e kapitel och planerar och tar ansvar för din egen tillsyn. Du gör självständiga och sakliga bedömningar och arbetar med ärenden av varierande storlek och komplexitet med stöd av dina kollegor vid behov.
Förvaltningens arbete med förorenad mark är i förändringsfas. Målet är att arbeta mer proaktivt med miljönytta i fokus. En del av tjänsten innebär därför att du utreder ansvar för föroreningar och förelägger om utredningar eller åtgärder för pågående eller nedlagda verksamheter. Du inventerar och riskklassar förorenade områden och uppdaterar länsstyrelsens databas, EBH-stödet. Du samarbetar inom förvaltningen samt stöttar andra delar av stadens organisation i övergripande frågor som rör förorenade områden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är en engagerad handläggare/miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus på miljö- och hälsonytta i en växande stad.
Vi söker dig som har
• en akademisk naturvetenskaplig- eller ingenjörsutbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi, geologi, hydrogeologi, förorenad mark, ekotoxikologi, geovetenskap eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskap om miljöbalken
• mycket god förmåga att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• arbete med förorenad mark/kunskap om markföroreningar
• arbete med masshantering/avfall
• arbete som konsult
• myndighetsutövning.
För att trivas i rollen är du serviceinriktad och trygg i att ställa tydliga krav när det behövs. Du samarbetar väl, arbetar professionellt och driver självständigt dina processer framåt på ett strukturerat sätt. Du kan hantera parallella uppgifter, göra avvägningar och anpassa dig till förändrade omständigheter. Du är kommunikativ och pedagogisk, med ett konsultativt förhållningssätt där du lyssnar in och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Miljöförvaltningen, Stadsmiljö, Mark och vatten Kontakt
Enhetschef
Christina Berglind 08-50828792 Jobbnummer
9859557