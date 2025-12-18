Handläggare företagsbeskattning enskild näring
2025-12-18
I denna roll hanterar du ärenden som rör beskattning av enskilda näringsidkare.
Det här är ett arbetsområde för dig som tycker om variationen av att varva enklare granskningar med mer djupare utredningar. Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som skattehandläggare på företagsbeskattningsavdelningen får du ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar med årlig beskattning och service. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med beskattning av företag men också med att ge service och vägleda i frågor som rör inkomstdeklarationen. Arbetet omfattar ärendehantering, utredningar och service. Arbetet är varierat och det finns möjlighet att utveckla kompetens inom många områden. Som handläggare är du en viktig del i att hjälpa våra kunder att förstå och hantera sin situation och se till att det blir rätt beskattning. Genom din kontakt med våra kunder bidrar du till att stärka förtroendet för vår verksamhet. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar i team, nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du bidrar också till vårt arbete med ständiga förbättringar i vardagen och väljer effektiva lösningar. Du tänker nytt, vågar och agerar. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör Företagsbeskattningsenhet 2 på Företagsbeskattningsavdelningen med placering i Skellefteå. På enheten är vi totalt cirka 150 medarbetare fördelade på 8 sektioner. Vi finns i Gävle, Luleå, Falun, Skellefteå, Umeå, Hudiksvall, Örnsköldsvik, Kiruna och Lycksele. Enheten ansvarar för företagsbeskattning av små- och medelstora företag.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi, redovisning eller bokföring, alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbete på Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
På grund av semester under jul- och nyår så kommer vi ha begränsad möjlighet att svara på frågor mellan 20 december och 6 januari. Intervjuer planeras att genomföras med start vecka 5, 2026.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Agneta Müller, sektionschef agneta.muller@skatteverket.se Jobbnummer
9651910