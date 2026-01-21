Handläggare Företagsavdelningen - vikariat
Bolagsverket, Företagsavdelningen / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolagsverket, Företagsavdelningen i Sundsvall
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vill du jobba hos en spännande och uppskattad myndighet där du får fylla en viktig funktion för Sveriges företagare?
Nu finns möjligheten! Vi söker två vikarier till vår Företagsavdelning.
Företagsavdelningen ansvarar för verifiering och kvalitetssäkring av företagsuppgifter. Som handläggare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga, utreda, bedöma och besluta i olika ärenden med stöd av lagar och regler. Du har daglig kontakt med våra kunder där du ger dem support och service genom att svara på frågor på ett professionellt sätt och med kunden i fokus. Det sker via telefon men även skriftligt, både på svenska och på engelska.
Som vikarie ska du främst arbeta med handläggning och kundservice på Företagsavdelnings enhet Finansiell information, där vi tar emot och granskar årsredovisningar, som du kontrollerar och registrerar.
Du ansvarar för dina egna ärenden där du och dina kollegor har ett nära samarbete. Arbetet är omväxlande i sin svårighetsgrad och varierar mellan självständigt arbete och arbete tillsammans med kollegor och andra berörda parter.
Även handläggning av andra ärendetyper som finns inom avdelningen kan bli aktuellt utifrån behov i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan arbeta strukturerat och självständigt. Du är noggrann, följer våra arbetssätt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och håller deadlines. Det är viktigt för dig att utföra ditt arbete med hög kvalitet, och du har förmågan att behålla fokus även under perioder med hög arbetsbelastning
Som person gillar du att lära dig nya saker, har lätt för att lära och är öppen för att pröva nya arbetssätt. Du vågar ställa frågor och du är bra på att kommunicera tydligt med dina kollegor och kunder.
Du kan samarbeta bra med dina arbetskamrater så att ni tillsammans når ett gott resultat för kundernas bästa.
Känner du igen dig i den beskrivningen?
Du kan vara den vi söker om du har:
* Slutförd och godkänd gymnasieutbildning.
* Minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning samt support och kundservice via telefon och/eller skriftligt.
* Erfarenhet av arbete, med granskning, hantering och registrering av ärenden.
* Erfarenhet av handläggning som innebär att fatta olika former av beslut.
* God datorvana genom enkelt kunna navigera i olika datasystem samt har förmåga att snabbt sätta dig in i och använda digitala verktyg
Du behöver också kunna kommunicera obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska i dina dagliga kontakter med arbetskamrater och kunder.
Vi ser det som meriterande om du har minst 6 månaders aktuell handläggarerfarenhet från Bolagsverket.
Utvecklingen går snabbt och förändringar sker ständigt både inom och utanför Bolagsverket, vilket även förändrar vår handläggarroll. Därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet och att du vill och har förmåga att växa och utvecklas med vår verksamhet.
Du kommer att arbeta i Bolagsverkets fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Placeringsort är Sundsvall.
Bolagsverket har fått flera nya uppdrag som bidrar till ett enklare och tryggare företagande. Det betyder att vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden.
Här kan du läsa mer om uppdragen och vilka tjänster vi kommer sökahttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 6454/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489) Arbetsplats
Bolagsverket, Företagsavdelningen Kontakt
Sektionschef
Pontus Lundin 060-184703 Jobbnummer
9695807