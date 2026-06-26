Handläggare för utveckling av räddningstjänst under höjd beredskap
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-26
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du, tillsammans med oss på Sektionen för ledning och räddningstjänst under höjd beredskap arbeta med att stärka förmågan i kommunal och statlig räddningstjänst i vardag, kris och krig?
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Vi behöver förstärka upp sektionens arbete och vi söker nu medarbetare som kan komplettera gruppen utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Primära arbetsuppgifter är att delta i och leda arbetet med att utveckla kommunal räddningstjänsts förmåga under höjd beredskap. Vår sektion leder och samordnar detta viktiga utvecklingsarbete som nu är inne i en intensiv fas.
I arbetsuppgifterna ingår att ta fram och utveckla arbetssätt och metoder samt följa upp och bedöma effekten av vidtagna åtgärder inom området.
Arbetet har ofta en utredande karaktär där lösningarna för de utmaningar vi står inför inte alltid är givna utan måste växa fram i nära dialog och samarbete med andra. Arbetsuppgifterna innebär att muntligen och skriftligen kunna förklara och beskriva komplexa företeelser på ett pedagogiskt sätt.
Det ingår också att arbeta med implementering, regeringsuppdrag och remisshanteringar. Arbetet utförs i första hand tillsammans med kollegor både inom myndigheten och i samverkan med andra myndigheter och aktörer men innefattar även självständigt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Du har förmåga att se helheter och kan organisera arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Du behöver vara strukturerad, ha god kommunikationsförmåga och vana att arbeta självständigt inom komplexa projekt. Du tar initiativ och driver självständigt ansvarsområden framåt och du motiveras av att ta dig an utmaningar.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning som bedöms vara relevant för anställningen, eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdig.
Tidigare arbetat inom offentlig sektor.
Erfarenhet av att arbeta inom utvecklings- och samordningsprocesser samt att självständigt driva utredningsarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal räddningstjänst.
Erfarenhet från arbete inom krisberedskap, civil beredskap eller totalförsvar.
Erfarenhet från projektledning.
Ledningsutbildning inom kommunal eller statlig räddningstjänst.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
På sektionen för ledning och räddningstjänst under höjd beredskap är vi idag 15 medarbetare fördelade på kontor i Karlstad respektive Stockholm. Sektionen leds av en sektionschef.
Sektionen har flera olika uppgifter. Vi ansvarar för att leda arbetet med att utveckla kommunal räddningstjänsts förmåga att hantera de i kapitel 8 LSO tillkommande uppgifterna under höjd beredskap samt att tillse en effektiv krigsorganisation för civilpliktiga i kommunal räddningstjänst.
Vi ansvarar för att leda och samordna utvecklingen av ledning och ledningssystem för kommunal räddningstjänstverksamhet. Vi ansvarar för samordning av utvecklingen avseende samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter och andra aktörer vid hantering av olyckor.
Vi genomför även tillsyn över de civilområdesansvariga länsstyrelsernas planering för övertagande av kommunal räddningstjänst samt tillsyn över och kontroll av att åtagandena i alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm uppfylls. I arbetet ingår också att leda arbetet med övriga myndigheter, som utövar tillsyn över statlig räddningstjänst, att skapa en gemensam bild av tillsynen samt samordningen mellan dess olika grenar.
I sektionens arbete finns också uppgiften att stödja kommunal räddningstjänst att gå från RAKEL till det nya tekniska lednings- och kommunikationssystemet SWEN. Vi har uppgiften att vara nationell kontaktpunkt för och leda det nationella rådet för det internationella satellitsystemet COSPAS-SARSAT.
Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö där du till viss del kan välja arbetsplats efter verksamhetens behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Per Delhage. Fackliga företrädare är Ellinor Fransson (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (visa karta
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651 81 KARLSTAD ELLER STOCKHOLM Jobbnummer
9980026