Handläggare för tillsyn av miljöfarlig verksamhet
2025-09-01
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.
Länsstyrelsen söker en miljöhandläggare till miljötillsynsenheten.
Anställningen är ett föräldravikariat på 1 år, med tillträde 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö.
Miljötillsynsenheten består av 18 medarbetare som alla arbetar med ärendehandläggning och operativ tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-verksamheter. Enheten har även tillsyn enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enheten är en av fem enheter inom miljöskyddsavdelningen och på avdelningen arbetar ca 80 personer inom områdena miljötillsyn, miljöprövning, förorenad mark, miljöstrategiskt arbete och handläggning av särskild avfallshantering som nationella och gränsöverskridande avfallstransporter.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn enligt miljöbalken inom främst lantbruk, men även andra branscher kan bli aktuella. Den slutliga utformningen av arbetsuppgifterna är beroende av din erfarenhet och din kompetens.
Som miljöhandläggare kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter och kommer att ha tillsynsansvar för egna tillsynsobjekt. I tillsynsrollen ingår bland annat att genomföra tillsynsbesök, handläggning av ärenden, granskning och bedömning av rapporter, skriva förelägganden och ha kontakt med verksamhetsutövare, konsulter, kommuner och allmänhet. Arbetet är i stor utsträckning självständigt men du ingår samtidigt i en eller två branschgrupper med flera handläggare där ni tillsammans hanterar frågor om bland annat tillsynsvägledning till länets kommuner, remisser, bedömningar i tillsynsärenden etc. Du svarar också på remisser och är behjälplig i prövningsärenden.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom miljö eller naturvetenskap. För rollen krävs att du har flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning enligt miljöbalken och erfarenhet från tillsyn på lantbruk. Det är meriterande om du har erfarenhet av prövning enligt miljöbalken.
Som person är du strukturerad, nyfiken, analytisk och har en god förmåga att arbeta självständigt. Du har en förmåga att granska omfattande underlag och identifiera betydande frågor utifrån våra ansvarsområden. Du kan hantera komplexa ärenden där en avvägning mellan olika miljöfrågor och andra samhällsintressen behöver göras.
Du bidrar till en engagerande arbetsmiljö och jobbar med ständiga förbättringar för dig och dina kollegor. Du kommer att ha kontakter med verksamhetsutövare och allmänhet, vilket ställer krav på att du är en god kommunikatör och pedagog för att kunna göra Länsstyrelsens budskap tydligt för andra i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
