Handläggare för styrning av Swedfund och strategisamordning
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Policygruppen, Utrikesdepartementet
Vill du spela en viktig roll i att driva regeringens biståndspolitik för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck genom jobbskapande, handel och utbildning? UD söker nu en handläggare som vill arbeta med styrningsfrågor kopplade till Swedfund International AB - Sveriges utvecklingsfinansiär - och arbeta med hållbar tillväxt och jobbskapande inom svenskt bistånd.
Utrikesdepartementet, UD, ansvarar för ett brett spektrum av frågor inom Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete och internationella handel. Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, UD IU, ansvarar för den övergripande styrningen av det svenska biståndet. Enheten har ansvar för frågor som rör Sida, Swedfund och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och samordnar policy-, budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Enheten samordnar även svenska positioner inom EU:s utvecklingssamarbete och samordnar frågor som rör OECD:s biståndskommitté DAC.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare har du en central roll i regeringens styrning av Swedfund från ett biståndspolitiskt perspektiv och för att driva frågor inom hållbar tillväxt och jobbskapande. I tjänsten ingår b.la. beredning av styrningsfrågor kopplade till Swedfund, fungera som kontaktpunkt mellan UD och Swedfund samt samordning av strategin för hållbar tillväxt, grön omställning och utbildning. I ditt arbete ingår vidare utformning av underlag och deltagande i föredragningar för den politiska ledningen. Arbetet innebär omfattande kontakter med UD:s funktionella och geografiska enheter, andra departement, myndigheter samt internationella aktörer. Du kommer att bidra till genomförandet av reformagendan för biståndet främst i frågor som rör hållbar tillväxt, grön omställning, utbildning och hållbara investeringar, inklusive i att driva synergierna mellan bistånd, handel och främjande samt ett effektivt samarbete i Team Sweden. Även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden kan bli aktuella.Publiceringsdatum2026-02-12Bakgrund
Du har en akademisk examen på mastersnivå inom relevant område och minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete inom Regeringskansliet eller annan myndighet. Du behöver god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av styrningsfrågor relaterat till biståndsverksamhet som främjar ekonomisk utveckling är meriterande. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, resultatinriktad, analytisk, strukturerad och med god förmåga att initiera, leda och genomföra processer. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga, ett gott omdöme och kan arbeta mot korta deadlines. God förmåga att skapa och upprätthålla kontaktnät. Övrig information
Tillsvidareanställning med tillträde 1 juni 2026 eller efter överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Julia Hector eller biträdande enhetschef Karin Johanson. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren. Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD. Du når dem alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 mars .
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
