Handläggare för skydd av natur med GIS-kompetens, tidsbegränsat
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Miljö, Landskap Och Naturskydd / Biologjobb / Stockholm Visa alla biologjobb i Stockholm
2026-07-02
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Vill du arbeta med att bevara och skydda värdefull natur? Vi söker en engagerad medarbetare som vill vara en del av vårt arbete med att skydda naturområden och värdefull natur i Stockholms län.
Vad ingår i rollen?
Arbetet innebär att utifrån fjärranalys och olika former av geodata bedöma livsmiljötyper i våra Natura 2000 områden och rapportering av uppgifter i olika system såsom webbGis och ArGis Pro. Arbete kan innebära digital flygbildstolkning och kontroller i fält. Enheten har även andra GIS-relaterade uppgifter där ekologisk/biologisk kompetens behövs. Bland annat arbetar vi med att ta fram värdetrakter för skog, och inom vårt löpande arbete med områdesskyddsärenden. Du kommer självständigt att sammanställa data, göra underlagsanalyser, inventera skogsområden samt rapportera resultatet.
Detta uppdrag är en del av Länsstyrelsens arbete med naturrestaureringsförordningen med att genomföra EU:s förordning om restaurering av natur. God samverkan med omvärlden är en framgångsfaktor för det arbetet varför vi söker dig med god kommunikativ förmåga.
Arbetet utförs huvudsakligen på kontoret, men det krävs även fältbesök i tjänsten. Körkort är därför ett krav.
Du kan också komma att handlägga reservatsärenden enligt miljöbalken. Det innebär att du genomför naturvärdesbedömningar, inhämtar och sammanställer information från olika underlag, väger samman olika intressen, avgränsar och beskriver områden samt tar fram beslutshandlingar och skötselplaner. I dessa arbetsuppgifter ingår att ha kontakter internt och med andra myndigheter, kommuner, markägare, allmänheten med flera.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot biologi, ekologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant,
grundläggande kunskaper i GIS,
god kommunikativ förmåga på svenska, både muntlig och skriftlig,
körkort (B).
Vi söker dig som är bra på att samarbeta och samverka genom att skapa och förvalta goda relationer, både internt och externt. Du är resultatorienterad, flexibel och van att sammanställa information och väga olika intressen. Ditt arbetssätt är strukturerat och du är van vid att hantera flera uppdrag samtidig.
Du är handlingskraftig och bra på att självständigt driva frågor mot uppsatta mål. Dessutom har du en god strategisk förmåga och tar ansvar för att skapa långsiktiga lösningar.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du:
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Vi lägger avgörande vikt vid personliga egenskaper och ser det som en självklarhet att du bidrar till ett gott samarbete och arbetsklimat.
Det är meriterande om du har:
kunskap om livsmiljötyper i enlighet med art- och habitatdirektivet,
goda artkunskaper och erfarenheter av naturvärdesinventering i skog eller andra naturmiljöer,
kunskaper och erfarenheter i digital flygbildstolkning, kvalificerade kunskaper i ArcGis och gärna erfarenheter av ekologiska analyser i ArcGIS pro,
erfarenhet av arbete med områdesskydd eller dess bestämmelser,
erfarenhet av arbete på myndighet,
kunskaper om marina eller limniska miljöers naturvärden.
Mer om oss och rollen
På avdelningen för miljö arbetar idag cirka 120 medarbetare. Avdelningen består av sex enheter där enheten för landskap och naturskydd är en av dessa. Enheten har i dagsläget 13 medarbetare. En stor del av enhetens uppgift är att arbeta med områdesskydd, det vill säga bildande av naturreservat, naturvårdsavtal, Natura 2000-områden och tillhörande arbetsuppgifter där även utbredningen av strandskydd är en del. Enheten ansvarar också för de strategiska uppdragen för miljömål, friluftsliv och nationalstadsparken.
Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor i en dynamisk arbetsmiljö, där du har möjlighet att göra verklig skillnad för naturen. Vi erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är viktiga delar av vår kultur.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Möjlighet till distansavtal finns utifrån verksamhetens behov.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV, som ska vara skrivet på svenska. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 30 april 2027 och med tillträde snarast möjligt.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Fackliga kontaktpersoner är: för SACO Jennie Barthel Svedén fram tom 10/7 därefter Susann Sass- Jonsson
Ulrika Holmström samt Maria Sand Vaziri för ST. Samtliga nås via Länsstyrelsens växel 010-223 10 00.
Sista dag att ansöka är 16 augusti 2026
Referensnummer: 112-36417-2026
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Stockholms Län
(org.nr 202100-2247), https://www.lansstyrelsen.se/
Regeringsgatan 66 (visa karta
)
111 39 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Miljö, Landskap Och Naturskydd Kontakt
Miljöhandläggare
Aivars Dunskis aivars.dunskis@lansstyrelsen.se Jobbnummer
9989897