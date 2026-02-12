Handläggare för samordning av strategistyrning inom biståndet
2026-02-12
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Metodgruppen, Utrikesdepartementet
Vill du vara med och forma framtidens biståndspolitik och bidra till att genomföra regeringens reformagenda för biståndet? Vi söker en driven och strategisk medarbetare för att ansvara för den övergripande strategistyrningen av det svenska biståndet vilket också innebär ett ansvar för utvecklings- och biståndseffektivitet samt evidensuppföljning.
Utrikesdepartementet, UD, ansvarar för ett brett spektrum av frågor inom Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete och internationella handel. Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, UD IU, ansvarar för den övergripande styrningen av det svenska biståndet. Enheten har ansvar för frågor som rör Sida, Swedfund och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och samordnar policy-, budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Enheten samordnar även svenska positioner inom EU:s utvecklingssamarbete och samordnar frågor som rör OECD:s biståndskommitté DAC.
Som handläggare i metodgruppen på enheten för internationellt utvecklingssamarbete, UD IU, har du en viktig roll i genomförandet av regeringens reformagenda Bistånd för en ny era - frihet, egenmakt och hållbar tillväxt - genom att bidra till att regeringens politik genomförs genom en effektiv strategistyrning.
I tjänsten ingår ett övergripande samordningsansvar för de bilaterala, regionala och tematiska biståndsstrategierna, inklusive rådgivning och metodstöd till UD:s funktionella och geografiska enheter om frågor som bl.a. rör samråd med biståndsmyndigheten Sida, dialog och rapportering, och synergier mellan strategierna. Du kommer också ha en särskild roll vad gäller utvecklings- och biståndseffektivitet samt evidensuppföljning. Arbetet sker i nära dialog med den politiska ledningen och din roll är att ta fram underlag och delta i föredragningar. Även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden kan bli aktuella. Tjänsten innebär täta kontakter med Sida, men också kontakter med andra departement och myndigheter.Publiceringsdatum2026-02-12Bakgrund
Du har en akademisk examen inom ett relevant område och minst 10 års arbetslivserfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete inom Regeringskansliet, svenska myndigheter eller internationella organisationer, inklusive från landnivån. Du har erfarenhet av att leda och samordna komplexa processer och projekt. Erfarenhet från strategistyrt bistånd och internationella frågor är meriterande. Du behöver god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, resultatinriktad, analytisk, strukturerad och med god förmåga att initiera, leda och genomföra processer. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga, flexibilitet och god kommunikativ förmåga, ett gott omdöme och kan arbeta mot korta deadlines. God förmåga att skapa och upprätthålla kontaktnät.Övrig information
Tillsvidareanställning med tillträde 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Katarina Rangnitt eller biträdande enhetschef Karin Johanson. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren. Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD. Du når dem alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 mars.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
