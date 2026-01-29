Handläggare för planering av utrikestransporter till Transportavdelningen
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Placeringsort: Arvidsjaur alternativt Solna. Observera att denna tjänst är den samma som utlyses i annons C302286.
Intervjuer kommer att ske fysiskt på plats i Arvidsjaur alternativt Solna Torsdagen den 5 Mars och för de som går vidare efter första intervju sker en säkerhetsprövningsintervju fysisk på plats Måndag den 9 Mars.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Planeringsverksamheten i Arvidsjaur är organiserad i två arbetsgrupper, en för inrikes- och en för utrikestransporter. Inom respektive arbetsgrupp ansvarar transportplaneraren för planering av transporter utifrån ställda krav på säkerhet, effektivitet, servicegrad och god resurshantering.
Du kommer att planera och koordinera transporter med olika transportmedel för att möta våra samarbetspartners i servicenivåöverenskommelser. I rollen som Transportplanerare/handläggare har du ett operativt ansvar motsvarande vakthavande befäl på häkte och anstalt. Detta ställer krav på att du har en god helhetssyn, fattar väl grundade beslut och är trygg i ditt beslutsfattande.
En viktig del av ditt arbete är att löpande samverka med planerargrupper då arbetet bedrivs på en nationell nivå samt leda transportpersonal som utför transporterna nationellt och internationellt. Planeringsarbetet består av återkommande kontakt internt inom Kriminalvården men även med beställare utanför våran organisation såsom Polisen, Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse och Sveriges kommuner och regioner vilket ställer höga krav på att skapa förtroende för myndigheten.
I arbetet planerar du utifrån gällande lagstiftning, förordningar och styrande dokument samt har ett kostnadsansvar som innebär att du i din planering ska hushålla med statens medel.Kvalifikationer
Arbetet som handläggare är en service och kvalitetssäkringsfunktion som kräver att du är noggrann, har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga inom sektionen och enheten men även med andra aktörer inom som utanför myndigheten. Du arbetar bra med andra människor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och är självgående. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, särskild hänsyn till individer i utsatta situationer samt barn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som likvärdig.
• Relevant arbetslivserfarenhet, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
• Goda kunskaper i svenska språket i båda tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska språket både i tal och skrift, lägst CEFR[1] B2. Skriftligt test kommer ske i samband med intervjun samt att delar av intervjun kommer ske på engelska.
• Svenskt medborgarskap.
• God datorvana.
Det är meriterande om du har:
• Behärskar ytterligare språk förutom ovanstående.
• Logistikutbildning alternativt styrkt tidigare erfarenhet från logistikarbete på planerings- eller ledningsnivå.
• Har erfarenhet av flyg- eller resebranschen på administrativ nivå eller operativt på högre nivå än klargöringspersonal
• Har erfarenhet från kriminalvården, säkerhetsarbete, militärt arbete, polisiärt arbete, social omsorg, vård och psykiatri
• Har tjänstgjort, arbetat eller studerat utomlands
• Har vana av att arbeta med människor i svåra livssituationer
• Har kunskaper inom relevanta områden på högskolenivå
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
