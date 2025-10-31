Handläggare för juridiska frågor på Nationella säkerhetsmyndigheten (NSA)
Säkerhetsenheten, Utrikesdepartementet
Är du intresserad av att arbeta med juridiska frågor inom funktionen för den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA)? Vill du bidra med dina erfarenheter och kunskaper för att utveckla säkerhetsarbetet inom Sverige och Europa?
UD:s säkerhetsenhet följer det globala säkerhetsläget och bedriver ett systematiskt arbete för att öka säkerheten för Sveriges drygt ett hundra ambassader, generalkonsulat och delegationer runt om i världen. På enheten finns också Nationella säkerhetsmyndigheten (NSA) som ansvarar för frågor om säkerhet för sekretessbelagda och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamhet enligt Sveriges åtaganden till Europeiska unionen och dess medlemsländer, samt enligt åtaganden med Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) och det europeiska rymdorganet (ESA). Den dagliga inriktningen för NSA ges av en särskild huvudman.
Vi söker dig som kan bli en del av NSA-funktionen. Din uppgift blir att ansvara för det juridiska arbetet inom funktionen och bidra med underlag, analyser och bedömningar av inkomna förslag och instruktioner inom EU, ESA och Nato. I arbetet ingår att representera Sverige i internationella möten inom ramen för EU och Nato. Befattningen innebär nära samverkan med andra departement och med externa aktörer och myndigheter, till exempel i beredningsarbete av lagstiftningsfrågor.Publiceringsdatum2025-10-31Bakgrund
Du har relevant juridisk examen för arbetet. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom offentlighet och sekretess, säkerhetsskydd och totalförsvarsrätt, samt förvaltningsrätt. Erfarenhet av ärendehandläggning inom Regeringskansliet eller annan myndighet är meriterande. Tjänsten förutsätter goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Dina egenskaper
Du upprätthåller ett professionellt nätverk och fungerar bra både i självständigt arbete och som del i ett mindre arbetslag. Du har ett mycket gott omdöme och är noggrann i ditt arbete, även under tidspress. Du har god stilistisk förmåga, är ansvarsfull och har en hög servicekänsla. Du har ett mycket gott säkerhetsmedvetande och kan arbeta med skyddsvärd information på rätt sätt.Övrig information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta ämnesråd Birgitta Modig på UD-SÄK. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Sofia Tillfors. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) respektive ST-UD (OFR/S,P,O), samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 november 2025.
Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9582537