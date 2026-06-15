Handläggare för fiskeri-, jakt- och viltvårdspolitiska frågor
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2026-06-15
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Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Enheten för fiske, jakt och rennäring
Har du erfarenhet av arbete i central förvaltningsmyndighet och/eller politisk styrd organisation? Vill du arbeta med jakt och fiskeripolitiska frågor där du arbetar med bl.a. EU-samordning och jakt- och viltvårdspolitiska frågor? Rollen innebär arbete med såväl nationella som EU-/internationella frågor.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten ansvarar för frågor och ärenden om yrkes- och fritidsfisket, vattenbruket, fiskberedningsindustrin, EU:s gemensamma fiskeripolitik, havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt förvaltning av fiskeresurserna. I ansvaret ingår även fiskevård och fiskets miljöfrågor. Enheten ansvarar också för frågor om jakt och viltvård, rennäringen, statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Enheten söker nu en medarbetare som ska arbeta med fiskeripolitiska frågor, bl. a. EU-samordning, samt jakt- och viltvårdspolitiska frågor. Även andra frågor kan bli aktuellt. Det innebär arbete med såväl nationella som EU/internationella frågor. I rollen ingår att ta fram förhandlingsunderlag, bereda ärenden och ta fram underlag på beställningar från politisk ledning. I arbetet ingår att arbeta nära kollegorna inom fiske-, jakt- och viltvårdsområdet och samverka med andra enheter i breda frågor som kopplar till politikområdena.
Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på https://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-06-15Bakgrund
Du har en relevant akademisk utbildning samt erfarenhet från arbete i central/regional förvaltningsmyndighet och/eller politisk styrd organisation, som arbetsgivaren bedömer relevant. Du som söker ska också ha erfarenhet av arbete med fiskeri-, jakt- och viltvårdspolitiska frågor och EU-relaterade frågor samt goda kunskaper om EU:s institutioner och arbetssätt.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande med aktuell erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Därtill är det meriterande med erfarenhet av EU-samordning och kunskaper om EU:s fiskeripolitik.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens.
Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och erfarenheter.Övrig information
Tidsbegränsad anställning 4 månader, fr.o.m. den 1 september t.o.m. 31december 2026.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Tomas Lindman eller HR handläggare Lisa Karlström. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 juli 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9964330