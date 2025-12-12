Handläggare för certifiering av material för livsmedelskontakt
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2025-12-12
Vill du bidra till att sätta säkrare material på marknaden? Är du en fena på att tillämpa regelverk i praktisk bedömning? Då kan du vara personen vi söker!
Inom avdelningen Hållbara material och förpackningar på RISE jobbar vi med en stor bredd av frågor kopplat till förpackningar. Det handlar om allt från val av förpackningsmaterial, utvärdering och test av förpackningar till analys av hela förpackningssystem. Vårt arbete och kunnande sträcker sig hela vägen från förpackningslagstiftning till analys av logistikkedjor, via steg som materialval, konvertering, fyllning, test, och utvärdering av färdiga förpackningslösningar. Det inkluderar även utvärdering av material som ska komma i kontakt med livsmedel, bland annat genom näringslivsgruppen Normpack.
Normpack grundades av industrin 1981, och är ett etablerat kompetenscentrum för material i livsmedelskontakt i Sverige. Idag har gruppen omkring 175 medlemsföretag som representerar de flesta material och värdekedjans alla led: producenter av råvaror, material och produkter, livsmedelsindustri och partihandel/detaljhandel. RISE driver och bemannar sekretariatet inom Normpack, och nu söker vi dig som kan stärka upp med rådgivning och handläggning av certifikatsärenden.
Om rollen Till största del kommer du att arbeta i nära kontakt med våra medlemsföretag, där deras utmaningar och möjligheter står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Hantera medlemmars förfrågningar inom ramen för Normpack
• Utvärdera bakomliggande dokumentation, föreslå testprogram och utfärda Normpack-certifikat
• Bevaka och följa lagstiftningen inom området, huvudsakligen inom EU
• Bidra till att hålla i utbildningar och sprida information om regelramverket för matkontaktmaterial
Du kommer vara del av en grupp med erfarna kollegor inom Normpacks sekretariat. Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Göteborg.
Vem är du? Vi söker dig som har ett intresse för livsmedelssäkerhet och lagstiftningskrav för material i kontakt med livsmedel. Du är analytisk och noggrann, med förmåga att sätta dig in i dokumentation och göra välgrundade bedömningar. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du trivs i en roll med många kontaktytor.
Som person är du kommunikativ och pedagogisk, och har lätt för att förmedla regelverk och krav på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga och du bidrar aktivt till ett positivt och professionellt arbetsklimat.
• Akademisk examen inom relevant område t.ex. kemi eller miljöjuridik
• 1+ års arbetslivserfarenhet av en liknande roll
• Teoretisk förståelse för kemiska processer
• God förmåga att arbeta med administrativa uppgifter
• God förmåga att hantera stora mängder av komplex information
• Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av livsmedelslagstiftning
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! För vidare information om tjänsten kontakta gruppchef Isa Lybeck Sköld, +467 04 767590. Skicka din ansökan snarast, dock senast 18 januari, 2026. Urval sker löpande.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61. Ersättning
