Handläggare för arbete med lagstiftning inom läkemedels- och apoteksområdet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Gruppen för läkemedel, medicinteknik och apotek (LMA), enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor, Socialdepartementet
Har du arbetat med styrning och utveckling av hälso- och sjukvård? Trivs du med varierande, intressanta och ofta komplexa uppgifter? Då kan du vara den vi söker. I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare hos oss kommer du i huvudsak att arbeta med lagstiftnings- och regleringsfrågor med inriktning på läkemedel och apotek nationellt och internationellt till gruppen för läkemedel, medicinteknik och apotek (LMA). Gruppen ansvarar för frågor som rör läkemedel, medicinteknik och apotek, men även andra närliggande områden som t.ex. donationer och transplantationer, life science samt kosmetika.
Dina arbetsuppgifter innebär att ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som avser läkemedel och apotek samt leda och vara delaktig i arbetet med att planera, genomföra och samordna insatser som framför allt rör läkemedels- och apoteksfrågor. Du kommer även att utarbeta propositioner, skrivelser och departementsskrivelser (DS). Handläggning av löpande arbetsuppgifter t.ex. frågesvar, interpellationer, brevsvar m.m. inom gruppens och, vid behov, enhetens ansvarsområden är också en del av dina arbetsuppgifter. Vidare så kommer du att delta i internationella processer och sammanhang samt utföra arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheter. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-09Bakgrund
Du har en akademisk examen inom juridik eller annan för tjänsten relevant utbildning samt relevant erfarenhet av arbete i region, statlig myndighet eller internationell organisation. Vidare så har du relevant erfarenhet av arbete med läkemedels- och/eller apoteksfrågor. Vi ser gärna att du har relevant erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor samt kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, funktions- och arbetssätt. Det är positivt om du har relevant erfarenhet av arbete med olika marknadsaktörer inom läkemedels- och/eller apoteksområdet nationellt och internationellt. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagstiftningsarbete. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning tillsvidare dock längst till och med den 28 februari 2027. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer om tjänsten och vad vi erbjuder, vänligen kontakta gruppchef Henrik Moberg. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att vända dig till HR-partner Annika Paulsson. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9500863