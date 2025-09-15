Handläggare feriejobb - gör skillnad för kommunens unga!
2025-09-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vill du vara med och skapa meningsfulla feriejobb för ungdomar i kommunen? Som handläggare för feriejobb får du en nyckelroll i att utveckla och koordinera feriejobb samt bidra till kommunens näringslivsstrategi genom att bygga och stärka kontakter med både offentliga och privata arbetsgivare.
Den 1 september bildades en ny förvaltning som samlar gymnasie- och vuxenutbildningen tillsammans med arbetsmarknadsverksamheter under samma tak - Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Tjänsten är placerad på Arbetsmarknadscenter, som ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, feriejobb och arbetsmarknadspolitiska anställningar. Här får du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten från grunden i en organisation under spännande utveckling.
Ditt uppdrag
- Planera, samordna och följa upp feriejobbsverksamheten inom kommunen
- Leda och samverka med förvaltningarnas kontaktpersoner för att skapa och säkra arbetsplatser för feriejobbarna
- Arbeta aktivt för att öka antalet feriejobb genom samarbeten med kommunala verksamheter och privat näringsliv
- Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer, stödja arbetsplatser i riskbedömningar och samverka med enheten för säkerhet och trygghet
- Dokumentera och kommunicera arbetet tydligt och professionellt i tal och skrift
- Bidra med platser för deltagare i behov av arbetsträning och praktikplatser
Det här söker vi hos dig
- Socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet med goda kunskaper om arbetsmarknad och samhälle
- Erfarenhet och kunskap inom kartläggning och vägledning
- Har körkort
Meriterande:
- Erfarenhet av Supported Education och/eller Supported Employment
Vi söker dig som:
- Är ansvarstagande, har god helhetssyn och kan arbeta strukturerat även under tidspress
- Har mycket god dokumentationsvana och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
- Har erfarenhet och förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation
- Är kommunikativ, samarbetsvillig och har förmåga att leda och inspirera andra
Det här kan vi erbjuda dig
En stimulerande och betydelsefull roll där du får bidra till kommunens framtid genom att ge ungdomar möjlighet till sina första viktiga erfarenheter - och samtidigt stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
