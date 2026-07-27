Handläggare energiberedskap - civilt försvar och sektorsansvar
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-07-27
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Energimyndigheten söker dig som vill vara med och bidra till utveckling av energisektorns beredskapsarbete. Har du flerårig erfarenhet av att arbeta med utveckling av civilt försvar och trivs i en utvecklande, kommunikativ och samverkande roll? Ansök idag och gör avtryck i vår organisation!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter – driva utvecklingsarbete och stötta projekt inom energiberedskap
I rollen som handläggare har du en central roll i att driva utvecklingsarbete och projekt inom civilt försvar och sektorsansvar, med särskilt fokus på energiberedskap och energiförsörjning inom beredskapssektorn. Viktiga fokusområden är att stärka sektorns kapacitet, anpassa arbetet till Nato-samarbetet, stötta det militära försvaret och utveckla samarbetet med både regionala aktörer och näringslivet. Din uppgift är att stötta arbetet i olika utvecklingsprojekt och samverkanforum tillsammans med dina kollegor. Du strukturerar, samordnar och upprätthåller enhetens informationsflöden på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du driver arbetet framåt och stödjer organisationen för att öka kunskapen och förmågan.
I ditt arbete ingår bland annat att utveckla processer och rutiner för att upprätthålla en helhetsbild av pågående arbeten och utvecklingsprojekt kopplade till energiberedskap. Du kommer att samverka med externa aktörer men även internt med andra avdelningar inom myndigheten. Du bidrar till enhetens övriga projekt och uppdrag, såsom regeringsuppdrag, utredningar och studier. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom område som vi bedömer relevant för uppdraget, exempelvis riskhantering, krishantering eller internationella relationer, alternativt flerårig relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har även aktuell och dokumenterad erfarenhet inom beredskap, totalförsvar, civilförsvar eller med arbete inom energisektorn.
Du kommunicerar mycket väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift och har goda kunskaper i moderna IT-system och program. Det här är en säkerhetsklassad befattning och svenskt medborgarskap krävs.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom ett eller flera områden nedan:
arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning eller samhällsviktig verksamhet
flerårig aktuell och dokumenterad erfarenhet inom beredskap, totalförsvar, civilförsvar eller energisektorn.
informationssäkerhetsarbete och/eller säkerhetsskydd
relevant projektledningserfarenhet eller samordning i frågor som involverar flera aktörer och intressenter
erfarenhet av informationshantering såsom att ta fram, bearbeta och kvalitetssäkra besluts- och mötesunderlag
Som person har du integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Du har god muntlig kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt, engagerat och lyhört samt anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Vidare har du en god språklig och analytisk förmåga och kan förstå, bearbeta och producera komplex information i både tal och skrift med hög kvalitet.
Arbetet kräver att arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har stark servicekänsla och är flexibel samt kan anpassa ditt sätt att arbeta till förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
Enheten tillhör avdelningen för Energiberedskap. Enheten arbetar med att samordna sektorn energiförsörjnings beredskapsåtgärder, stödet till det militära försvaret, samordning och utveckling av Nato-frågor samt långsiktig förmågeplanering och utveckling.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling – samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 18 aug 2026. Urvalet kommer att starta under vecka 34. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-003405. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Anna. Lundgren på mail: anna.lundgren@energimyndigheten.se
eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på mail: maria.widell-vuopio@poolia.se
. Då det är semestertider kan svar komma att dröja något.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter via växeln på telefonnummer 016-544 20 00. Våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO och Petra Lindblom Haddad ST. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
631 04 ESKILSTUNA Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
10011989