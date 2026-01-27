Handläggare Centrala Barn- och elevhälsan, Upplands Väsby kommun
2026-01-27
Vill du vara med och bidra till att barn och elever i Upplands Väsby når sina mål? Som kvalificerad handläggare på utbildningskontoret kan vi erbjuda dig ett spännande och viktigt jobb.
Söker du en roll som innebär utveckling, handläggning och samarbete med flera olika verksamhetsområden? Är du en person som ser möjligheter istället för hinder och tycker om att skapa nya värdefulla relationer? Om beskrivningen stämmer in på dig, läs mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Hos oss på utbildningskontoret erbjuder vi ett gott samarbetsklimat och engagerade och kunniga medarbetare. Vi har ett enskilt och gemensamt fokus på barn och ungas hälsa, lärande och utveckling.
Du kommer ha ett nära samarbete både inom och utom utbildningskontoret. Samverkan och samarbete är en viktig nyckel till framgång. Du förväntas ta stort eget ansvar, men vi jobbar nära varandra och hjälps åt med många av de ärenden som är aktuella. Vårt kontor ligger nära pendeltåget, så du tar dig enkelt hit från olika delar av närområdet. Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Utbildningskontoret är Upplands Väsbys kommuns största kontor och ansvarar för samtliga verksamhetsformer. Förutom alla skolor i kommunal regi finns avdelningarna Centrala barn- och elevhälsan, Stöd och utveckling samt Ekonomi och administration. Du kommer att tillhöra avdelningen Centrala barn- och elevhälsan som består av cirka 25 medarbetare med olika kompetenser.Om tjänsten
I uppdraget ingår att handlägga ärenden som rör både förskola, grund- och gymnasieskola samt de anpassade skolformerna.
Du kommer ha ett nära samarbete och en rådgivande funktion både inom kontoret, andra verksamheter och medborgare. Du kommer ha ett nära samarbete med en ytterligare handläggare på avdelningen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av mottagande i anpassad skolform, handlägga tilläggsbelopps ansökningar och uppskjuten skolplikt. I uppdraget ingår att utveckla av arbetsprocesser, genomföra utredningar, ta fram beslutsunderlag och svarar på frågor som inkommer samt genomföra uppföljningar, hantera överklaganden, skriva yttranden och ta fram underlag för remisser.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen inom relevant område, till exempel lärare, specialpedagogik eller motsvarande
- Goda kunskaper om skolans uppdrag och styrdokument
- Hög kunskap om lagstiftning kring särskilt stöd och extraordinärt stöd
- Goda kunskaper om anpassad skolform
- Goda kunskaper om skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd samt olika funktionsnedsättningar
- Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Specialpedagogiskt arbete i flera skolformer inom grund- och gymnasieskolan
- Övergripande förvaltningsarbete, myndighetsutövning eller motsvarande.
- Specialpedagogisk examen
Uppdraget är mycket självständigt och rollen ställer krav på noggrannhet och ansvarstagande. Rollen förutsätter god förmåga att kommunicera i tal och skrift, kunna analysera stora mängder skriftligt underlag samt att väga samman komplex information. För att trivas med arbetet behövs intresse för myndighetshandläggning och skoljuridiska frågeställningar.
Uppdraget innehåller många kontaktytor och samverkan sker både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en lyhörd och kommunikativ person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra.
Som person är du strukturerad genom att du bland annat arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar arbetet väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare är du analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Du behöver även vara stabil vilket innebär att du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Vi tror dessutom på att du behöver vara samarbetsorienterad för att passa i rollen, det genom att du anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Monika Jädersten 0859097038 Jobbnummer
9708160