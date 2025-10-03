Handläggare Bostadsanpassningsbidrag till Myndigheten för Äldre
Södertälje kommun / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-10-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Myndigheten för Äldre
Myndigheten för äldre består av tre team med biståndshandläggare som utreder ansökningar om bistånd för personer över 65 år, samt två handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten leds av två resultatenhetschefer. Handläggare för bostadsanpassningsbidrag leds direkt av resultatenhetschef.
Inför förberedelse för kommande pensionsavgångar men även med anledning av ökad mängd ansökningar om bostadsanpassningsbidrag samt komplexiteten i inkomna ansökningar, utökar Myndigheten för äldre med en tillsvidaretjänst som handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en bestående funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan man göra anpassningar i sitt boende som är nödvändiga för att kunna fungera i sitt dagliga liv. Rätten till bidraget regleras i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Att handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Detta innebär att du kommer att bedöma om det är möjligt att bevilja bidrag utifrån gällande lagstiftning och medicinskt behov.
Du kommer att utreda, bedöma och fatta beslut om bidrag för enskilda personer. Det är en komplex process med många delmoment, och samtidigt ett varierande arbete där du arbetar med myndighetsutövning, tekniska och medicinska bedömningar. En stor del av arbetsuppgifterna är administrativa, så som att hantera post, scanna in inkomna handlingar, att skicka brev, samt att registrera förfarandet i verksamhetssystem.
Arbetet innebär att du kommer att handlägga egna ärenden och fatta beslut om bidrag för enskilda individer, samarbeta med dina kollegor och resultatenhetschef. Du kommer att värdera intyg, bedöma byggtekniska åtgärder och kostnader för byggarbeten. Granska offerter, utförda anpassningsåtgärder och fakturor. I handläggningsarbetet ingår det även att granska och referera till förarbeten och domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Kontakter med intygsgivare, fastighetsägare, entreprenörer samt andra myndigheter och huvudmän tillhör också de vardagliga arbetsuppgifterna. Liksom att hålla sig omvärldsorienterad med gällande lagstiftningar, föreskrifter och domar som påverkar handläggningen av bostadsanpassningsbidrag.
På verksamheten sker ett ständigt pågående kvalitetsarbete där du förväntas vara aktiv och bidra tillsammans med övriga kollegor och resultatenhetschef. Det är därför viktigt att du har ett stort engagemang och intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete och vill arbeta aktivt med dessa frågor. Arbetet vi gör tillsammans har sin utgångspunkt i ett professionellt och respektfullt bemötande. Bilden av vår arbetsplats skapas i varje möte, och som medarbetare hos oss är du vårt ansikte utåt.
Vem är du?
Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter, samt tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är stresstålig, flexibel i tanke och handling, har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självständig och initiativrik. Du är bra på struktur och planering och kan hantera krav från omgivningen samtidigt som du kan fullfölja uppdraget.Dina personliga egenskaper
• Du är trygg i dig själv, flexibel och ansvarsfull
• Du har lätt för att skapa kontakter, är noggrann och strukturerad
• Du trivs med att arbeta självständigt men kan även arbeta i team
• Du är nytänkande och initiativrikKvalifikationer
• Jurist, byggnadsingenjör, bygglovshandläggare, arbetsterapeut eller annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Behärskar svenska väl i tal och skrift och har en god dokumentationsförmåga
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning och att ha arbetat i en politiskt styrd organisation
• Verksamhetssystem Castor
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• Ett utvecklande och intressant uppdrag
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Årsarbetstid som är en modell för flexibel arbetstid
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enl ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatenhetschef
Karin Celik karin.celik@sodertalje.se 08-523 046 01 Jobbnummer
9539933