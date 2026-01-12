Handläggare/beställarstöd till VO Kristianstad, vikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar f n anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Kriminalvården står inför en stor utmaning att tillgodose det ökade behovet av fler platser. Det ger dig utmaningar i arbetet men också möjlighet att påverka, utveckla och vara en del av denna expansiva fas som myndigheten befinner sig i.VO Kristianstad har beslut och påbörjat arbetet med att bygga en ny anstalt för utöka kapaciteten med 600 nya platser.
Som handläggare arbetar du med support och stöd till beställningar, inköp, systembehörigheter och avtal. Bland annat innefattar det att du hjälper verksamheten med att göra inköp, hjälper till med att få korrekta fakturaunderlag, utför reklamationer och genomför direktupphandlingar.
Som handläggare arbetar du med beställningar, inköp, systembehörigheter, avtal och support. Bland annat innefattar det att du hjälper verksamheten med att göra inköp, kontakt och orderhantering med centrallager, hjälper till med att få korrekta fakturaunderlag, utför reklamationer samt vägleder till hur inköp ska utföras. Du är van av att ha telefonkontakt och kunna ge god service och support. Du arbetar i team där du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och bidrar till måluppfyllelse. Rollen kan även omfatta andra arbetsuppgifter inom sektionen samt support och telefonsupport kring dessa processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Som person arbetar du bra med andra människor, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
* Erfarenhet av arbete med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom Kriminalvården, ex beställning och inköp
* Arbete i en administrativ servicefunktion där kontakter med både medarbetare och chefer är vanligt förekommande
* Hög datamognad och god kunskap i Office-paketet
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Kunskap om lagar och avtal gällande inköp och upphandling
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänsten kan förlängas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
