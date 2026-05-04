Handläggare besök- och telefoni (Intik) till häktet Sollentuna
Kriminalvården / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2026-05-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Sollentuna
, Täby
, Österåker
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhetPubliceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som handläggare för Intik (Kriminalvårdens system för intagnas telefoni) och besök ansvarar du för att handlägga intagnas ärenden med att kontrollera bedöma och besluta för besök och telefoni inom Intik till anhöriga. Med detta följer även bokning av vissa besök. I tjänsten ingår även att samverka med funktioner både inom och utanför häktet, men också andra aktörer, exempelvis myndigheter.Kvalifikationer
Du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt, är noggrann och kvalitetsmedveten. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren i syfte att säkerställa att ditt budskap gått fram.
Arbetet kräver en hög sekretess- och säkerhetsmedvetenhet och en förståelse för hur vi bedömer säkerheten och varför vi gör de bedömningar vi gör. Tjänsten innebär även mycket kommunikation och god samarbetsförmåga då du kommer att vara i kontakt med intagna, kollegor, andra myndigheter etc. vilket även ställer krav på ett serviceinriktat arbetssätt. Du måste vara ansvarsmedveten och kunna göra egna bedömningar och kunna fatta egna beslut samt i detta även ha en förmåga att avgöra vilka ärenden som bör förankras med närmaste chef.
För oss är det också viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, utredningsarbete eller beslutsfattande som är relevant inom området
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God datorvana
Det är även meriterande med:
• Att ha genomfört kriminalvårdens grundutbildning
• Erfarenhet av att samverka med relevanta aktörer t ex andra myndigheter
• Erfarenhet av liknande arbete på ett häkteÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Tingsvägen 9 (visa karta
)
191 61 SOLLENTUNA Arbetsplats
Avdelningen för häkte, Region Stockholm, H Sollentuna Kontakt
Ronald Chang (SEKO) Ronald.Chang@kriminalvarden.se Jobbnummer
9887843