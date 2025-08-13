Handläggare besök och telefoni till Anstalten Österåker
Kriminalvården, Stockholm Öst / Administratörsjobb / Österåker Visa alla administratörsjobb i Österåker
2025-08-13
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Stockholm Öst i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de slutna anstalterna Täby och Österåker. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med bil eller buss. Åker du bil parkerar du på anstalternas personalparkeringar. Anstalten Österåker är inne i en expansiv utbyggnadsfas och bygger nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027.
Läs mer om anstalten Täbys verksamhet här: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/taby/#verksamhet
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet här: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#omPubliceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
I tjänsten så kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att på ett rättssäkert och effektivt sätt handlägga ärenden gällande intagnas ansökningar om besöks- och telefontillstånd. Som handläggare genomför du utredningar, risk och behovsbedömningar vilket inkluderar beaktande av brottsofferperspektivet. För att kunna handlägga och fatta beslut i inkommande ärenden krävs god kännedom om gällande lagstiftning och föreskrifter. Utöver intern samverkan med lokal säkerhetsorganisation och klienthandläggare ingår även extern samverkan och inhämtning av uppgifter från andra myndigheter. I handläggarrollen ingår att handleda och utbilda kollegor i telefoni, besöksärenden, genomförande av egenkontroller, administrativa uppgifter samt att vid behov stötta övriga funktioner på anstalten.Kvalifikationer
Du ska vara lugn, stabil med ett gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du behöver vara en god kommunikatör i tal och skrift samt ha en god samarbetsförmåga och vilja att hjälpa andra. Du är noggrann och strukturerad samt kan planera och genomföra ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning. Du ska ha förmåga att kunna hantera stor mängd information och göra väl avvägda bedömningar.
Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga till förändring. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen
• Erfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av klientnära arbete inom kriminalvården
* God kunskap om förvaltningslagen
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Goda IT-kunskaper
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning i relevanta ämnen. Gärna inom beteendevetenskap, juridik eller liknande
• Erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter
• Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig verksamhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Stockholm Öst Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Magnus Kumlin Magnus.Kumlin@kriminalvarden.se 08-55937021 Jobbnummer
9455806