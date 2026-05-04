Handläggare av skolskjuts till utbildningsförvaltningen
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-05-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som handläggare av skolskjuts på utbildningsförvaltningen kommer du att tillhöra grundskolan centrala admin. Tillsammans med andra handläggare kommer du att ingå i vår skolskjutsgrupp.
Dina främsta arbetsuppgifter som handläggare innebär ruttplanering, logistik (lite mer kopplat till att det är en stor del av tjänsten kopplat till logistik) och att handlägga och besluta om skolskjuts till våra elever i Växjö kommun. I arbetsuppgifterna ingår även kontrollfunktioner, statistik, registreringsarbete och kontakt med olika aktörer som Länstrafiken m.fl. Elevplacering och statsbidrag ska läggas till som arbetsuppgifter.
För att ge bästa service, både internt och externt, delar och hjälps vi åt med arbetsuppgifter, oavsett inriktning. Vi har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en hög kompetens och hålla oss gemensamt informerade.
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp mot så väl individuella som gemensamma mål. Du förväntas hålla en hög servicegrad då vi servar skolor och allmänhet. Våra arbetssätt och metoder utvecklas kontinuerligt
Vill du bli en del av en spännande verksamhet? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet, kunskap och förståelse för administrativa system inom ekonomi och elevadministration.
Det är önskvärt att du har en högskoleutbildning inom exempelvis administration, ekonomi eller logistik. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av skolskjutshandläggning och kunskaper inom Vega.
För att trivas och utvecklas i arbetet är du noggrann och har sinne för struktur och ordning, samt serviceinriktad med god förmåga att bemöta interna och externa kontakter. Du är flexibel, lösningsfokuserad samt positiv och engagerad i ditt arbete. Du har även en god samarbetsförmåga och handlingsförmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver även ha god erfarenhet av Office-paketet, B-körkort och goda kunskaper i engelska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 184/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
enhetschef
Carolina Richardsson 0470-417 75 Jobbnummer
9888183