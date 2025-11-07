Handläggare Återbruk till Material & Inköp, Boden
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-11-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
I Division Regionstöd samlas Region Norrbottens stöd- och servicefunktioner inom inköp och försörjning, Facility Management samt fastigheter. Divisionen har i uppdrag att tillhandahålla kostnadseffektivt och samordnat stöd till divisioner, avdelningar och medborgare.
Inköp och försörjning är ett verksamhetsområde inom Division Regionstöd med utföraransvar. Verksamhetsområdet levererar stöd vid inköp och upphandling, materialförsörjning och hjälpmedel till regionens verksamheter.
Vi sökerVi söker dig som är engagerad och vill bidra till goda relationer i rollen som handläggare för återbruk. Du är en social person som är initiativtagande, strukturerad och självgående. Vidare ser vi att du har hög personlig mognad, god samarbetsförmåga och är beslutsam.
För rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
Gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
B-körkort
Noggrann, strukturerad och initiativtagande.
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
God datorvana och erfarenhet av dokumentation.
God fysisk form - arbetet innebär tunga lyft
Som person är du flexibel och kan hantera olika typer av uppdrag och arbetsmiljöer. Du arbetar strukturerat, prioriterar och tar ansvar för ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du har en tydlig kommunikation till din omgivning och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån målgrupp och situation. Du har en förmåga att agera och ta beslut på ett hänsynsfullt sätt samt kan hantera och analysera komplexa frågor och problem. Du har en helhetssyn och arbetar långsiktigt utifrån vad som är viktigt för verksamheten. Vi uppmanar till kreativitet och nytänkande på Region Norrbotten där du tillsammans med andra har möjlighet att påverka ditt arbete
Det här får du arbeta med Hantering av medicinteknisk utrustning (MT-utrustning)
Försäljning av begagnade datorer
Hantering och försäljning av överbliven tandvårdsutrustning
Försäljning av begagnade fordon, främst ambulanser
Omfördelning och försäljning av möbler inom Region Norrbotten
Hantering av inventarier vid flytt av enheter och omorganisering
Dokumentation av försäljningar och hantering av tillhörande administrativa uppgifter utförs på ett korrekt och strukturerat sätt.
Det här erbjuder vi dig
• En spännande arbetsplats med många specialistområden som leder till bred kunskap och utmanande utveckling
• Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer-
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Boden. Resor inom länet förekommer. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag - fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Anders Lund anders.lund@norrbotten.se 072-208 00 73 Jobbnummer
9593397