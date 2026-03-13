Handläggare ärendemottagning på Kundservice (visstid)
Trafikverket / Kundservicejobb / Borlänge Visa alla kundservicejobb i Borlänge
Gör skillnad i människors vardag - När något händer i trafiken eller någon undrar över ett infrastrukturprojekt är det ofta kundservice de ringer först. Som handläggare hos oss är du därför en viktig röst för Trafikverket - den som lyssnar, hjälper och ser till att människor kommer vidare i sina frågor.
Handläggare ärendemottagning på Kundservice (visstid)Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Vad gör du i rollen?
Du tar emot frågor från privatpersoner, företag och andra aktörer som kontaktar Trafikverket. Det kan handla om allt från pågående väg- och järnvägsprojekt till att någon vill rapportera ett hinder på vägen. Du svarar på frågor, guidar kunder vidare och ser till att varje kontakt blir tydlig och hjälpsam. Arbetet sker främst via telefon och vårt ärendehanteringssystem, men även skriftliga ärenden förekommer. Tempot kan stundtals vara högt - men du arbetar tillsammans med kollegor som delar samma mål: att ge bra service varje dag.
Kundservice är öppet dygnet runt, men den här tjänsten innebär främst dagarbete med flex. I rollen ingår också två återkommande pass:
morgonpass kl. 06.15-14.45
senare dagpass kl. 10.00-18.30
Som handläggare på Trafikverkets kundservice är du ofta den första kontakten människor har med oss som myndighet. Det gör din roll viktig. I varje samtal och i varje ärende har du möjlighet att skapa ett gott första intryck - genom att lyssna, förstå och hjälpa våra kunder.
Tjänsten är en visstidsanställning till 2026-12-31
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha starkt kundfokus, god samarbetsförmåga, vara flexibel och lösningsorienterad. Du kommer ha många kontaktytor internt och externt, därför är det viktigt att du är kommunikativ och kan förmedla ditt budskap på ett tydligt och förtroendefullt sätt. Du är självgående och trivs med att hantera uppgifter utifrån fastställda arbetssätt och rutiner.
Vi söker dig som har:
en avslutad gymnasieutbildning
aktuell erfarenhet av att ha besvarat kundärenden via telefon i support eller kundtjänst
aktuell erfarenhet av digitala system med koppling till kundärendehantering
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är också önskvärt om du har:
erfarenhet av kundservice i en teknisk komplex organisation
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och således kunskap om statstjänstemannarollenSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Planering är du ingången till Trafikverket för dem som vi finns till för: medborgare och näringsliv. Omvärldens tillgång till våra servicetjänster och till oss som myndighet är viktig. Det är därför vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Vi behöver smarta e-tjänster och effektiv hantering av både ärenden och dokument.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
